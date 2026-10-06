"Очаквам конно състезание в България": Мицкоски за срещата между Муцунски и Велислава Петрова

Македонският премиер Християн Мицкоски определи като своеобразно конно състезание срещата между външните министри на България и Северна Македония в София, предаде македонската медия "Независен". Той няма никакви очаквания в очакване на обявената среща между Тимчо Муцунски и Велислава Петрова, която по съвет на Фон дер Лайен трябва да се проведе в четвъртък. Към днешна дата Министерството на външните работи на югозападната ни съседка твърди, че не е получило официален отговор от България на искането, което Муцунски е изпратил в петък.

Засега има само съобщение от българска страна, че ще има възможност за двустранна среща в кулоарите на конференцията за Коридор 8 в София, но без потвърждение, че е договорена и без точна дата.

„Е, предвид моя анализ, който казах вчера на министъра на външните работи, отново ще бъда дипломатически некоректен: предвид поведението на официална София, не очаквам потвърждение, не очаквам нищо. Очаквам някакъв диалог от типа „дърпай се настрана“, така го наричаме, на кон, и това е горе-долу всичко“, каза днес Мицковски.

Напомнянето от Фон дер Лайен

Припомняме, че по време на визита в Северна Македония председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Скопие има една ключова стъпка, която трябва да предприеме, за да продължи напред. Става въпрос за вписването на българите в македонската конституция, което е залегнало в европейската преговорна рамка като условие за стартиране на преговорите.

„Посрещаме Северна Македония с нейната идентичност и език. Смятаме, че македонската култура и език могат само да обогатят нашия съюз, защото нашият девиз е единство в многообразието и я приемаме много сериозно“, каза още тя. ОЩЕ: Фон дер Лайен напомни на Мицкоски: Има една ключова стъпка, която трябва да предприемете, за да продължите напред (ВИДЕО)