Падна правителството в Република Сръбска

Министър-председателят на Република Сръбска Саво Минич подаде оставка от поста си днес, предаде македонската медия 24.mk. Минич потвърди решението на днешната пресконференция и то е неочаквано, защото нямаше предварително съобщение, че нещо подобно може да се случи. Все още не са известни причините за оставката му, но това със сигурносг е странен ход предвид призивите на Милорад Додик, лидер на партията на Минич - Алианс на независимите социалдемократи (СНСД), с които той иска отмяна на Дейтънското споразумение, както и на фона на говоренето му за отделяне нап Република Сръбска от Босна и Херцеговина.

Правителство с кратък живот

Правителството изкара само няколко месеца. То бе избрано на 19 януари 2026 г. на извънредно заседание на Народното събрание на Република Сръбска. На гласуването тогава присъстваха 51 от общо 83 народни представители, от които 49 гласуваха „за“, докато опозицията не участва в гласуването. Новото правителство включваше само петима нови министри.

Минич преди това пак беше министър-председател, но подаде оставка на 15 януари 2026 г. и в същия ден бе преноминиран за министър-председател от изпълняващата длъжността президент на Република Сръбска Ана Тришич Бабич.

Политическите събития тогава дойдоха в деликатен момент - точно преди насроченото заседание на Конституционния съд на Босна и Херцеговина на 22 януари. Съдът трябваше да се произнесе по жалба на група босненски депутати, които твърдят, че назначаването на Манич за номиниран за министър-председател не е било правно валидно.