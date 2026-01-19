Петгодишно дете падна в ледено езеро в Румъния (ВИДЕО)

В социалните мрежи се появи драматично видео от спасяването на петгодишно момиченце от замръзнало езеро в парка „Николае Романеску“ в румънския град Крайова, съобщи македонската медия "Независен". Видеото показва момента, в който индийски гражданин, служител в близък ресторант, скача в ледената вода, без да се замисли, за да спаси детето.

Инцидентът е станал в събота, а според разкази на очевидци мъжът е бил първият, който се е притекъл на помощ, опитвайки се да стигне до момичето с носилка, докато пожарникари от брега са подготвяли лодката и са се опитвали да разбият леда.

От звеното на ISU Dolj съобщиха, че детето е било на около 10 метра от брега по време на инцидента. На мястото на инцидента са изпратени екип на SMURD и спасителна лодка. Един от възрастните, влезли във водата, е имал затруднения да се върне на брега и е бил изваден с помощта на пожарникари.

Колко души скочиха във водата?

Според съобщенията, детето е било във водата между 15 и 20 минути, което е предизвикало възмущение сред присъстващите на бавната интервенция.

След индийската гражданка, бащата на момичето скочи във водата, последван от още четирима минувачи.

Общо шестима възрастни участваха в спасителната операция, докато пожарникарите се опитаха да стигнат до детето с лодка през дебел слой лед. Всички участници в акцията, включително детето, са били преведени в болница.

Както се съобщава, те са били в съзнание и в стабилно състояние. ОЩЕ: Босненски пожарникар извади кола от ледените води на река Дрина (ВИДЕО)