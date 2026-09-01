Портних отново отива на съд за фекалния разлив във Варненското езеро

Бившият кмет на Варна и областен лидер на ГЕРБ Иван Портних ще се изправи пред съда по делото за замърсяването на Варненското езеро. Разпоредителното заседание е насрочено за 25 септември, съобщава разследващият сайт BIRD.

Производството е свързано с аварията на тръбопровода под Варненското езеро, през който в продължение на повече от година са изтичали непречистени отпадъчни води. По данни, цитирани в съдебни материали, замърсяването е продължило от август 2019 г. до септември 2020 г. и е довело до нарушаване на екологичния баланс на водоема.

Делото срещу Портних преминава към съдебна фаза след продължително разследване, започнало през 2020 г. Това е поредният опит на прокуратурата да внесе обвинителен акт срещу бившия кмет. Предишните два обвинителни акта бяха върнати от съда заради процесуални нарушения. Още: Аварията на временната тръба във Варненското езеро не е отстранена

Според BIRD наблюдаващият прокурор Силвиян Стоянов на два пъти е правил опит да прекрати наказателното производство - през 2024 и 2025 г. И в двата случая обаче съдът е отменил прекратяването. През май тази година Апелативният съд във Варна отново е отменил постановлението за прекратяване на производството.

От BIRD твърдят, че общо четири съдебни състава са дали указания производството да продължи, а не да бъде прекратено. Според публикацията именно след тези решения прокуратурата отново е внесла обвинителен акт срещу Портних. Още: Кораб пак повреди фекалната тръба във Варненското езеро

Случаят датира от лятото на 2019 г., когато ВиК - Варна уведомява тогавашния кмет за проблем с тръбопровода. Портних назначава комисия за проверка на 25 септември същата година. В началото на 2020 г. водолазно обследване установява, че тръбопроводът е прекъснат. В резултат непречистени отпадъчни води от варненския квартал "Аспарухово" продължават да попадат във Варненското езеро.

На 25 септември съдът първоначално ще прецени дали внесеният обвинителен акт отговаря на законовите изисквания. От това ще зависи дали делото ще продължи по същество. Още: Съдът пак не даде на прокуратурата да спре делото срещу Портних за Варненското езеро

BIRD определя случая като едно от най-сериозните екологични замърсявания във Варна и поставя въпроси около действията на институциите по време на разследването. Част от твърденията на сайта за оказван политически натиск върху прокуратурата обаче са представени като информация от негови източници и не са установени като факти от съда.