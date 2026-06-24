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Почти половината са деца: Близо 60 мигранти задържаха за нощ в Турция

24 юни 2026, 9:20 часа 480 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Почти половината са деца: Близо 60 мигранти задържаха за нощ в Турция

Десетки нелегални мигранти, почти половината от които деца задържаха само за нощ в Турция. Турската брегова охрана залови тази нощ близо 60 мигранти, 20 от които деца, във водите на Егейско море и на сушата край западния турски град Измир, предаде ТРТ Хабер, Цитирана от БТА. Данните са от бреговата охрана. Още: Хванаха 14 мигранти, натъпкани в камион, шофьорът бил с фалшива лична карта

Според съобщението късно снощи екип на бреговата охрана е засякъл общо 24 мигранти, които ходели пеша в крайбрежен район близо до градчето Урла. 

При отделен случай във водите на Егейско море до градчето Сеферихисар тази нощ е установена гумена лодка с общо 35 мигранти, 20 от които деца

При двата случая на място са изпратени екипи на бреговата охрана, които са откарали мигрантите и са ги предали на местните миграционни власти. Още: През България към Западна Европа: Разбиха международна група каналджии

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Турция заловени брегова охрана нелегални мигранти
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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