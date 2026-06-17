Поредно напомняне: ЕП призова Скопие да впише българите в конституцията

В доклад, приет с 411 гласа „за“, 120 „против“ и 120 „въздържал се“, Европейският парламент подчертава пълната си подкрепа за ангажимента на Северна Македония към членство в ЕС, като изтъква, че напредъкът в преговорите за присъединяване продължава да зависи от трайни и задълбочени реформи. Членовете на ЕП изразяват съжаление за липсата на напредък от доклада от 2025 г. насам, особено в областта на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията, и подчертават, че спешно са необходими подновен политически ангажимент и сътрудничество между партиите, не на последно място за приемането на необходимите конституционни изменения, които биха позволили откриването на първия тематичен кръг от преговори.

Конституционните изменения

Знаем, че конституционните изменения са залегнали във втория протокол между България и Северна Македония, който е част от европейската преговорна рамка.

Имаше опити този текст да отпадне, но това така и не се случи.

В този протокол е вписването на българите в македонската конституция, но и разсекретяването на архивите на УДБА, както и редакция на учебниците и намаляване на езика на омразата.

Дебатът за РСМ в ЕП Дебатът за европейската интеграция на Република Северна Македония се проведе вчера. Той бе част от дискусията за разширяването на Западните Балкани, премина под сянката на палежа на български дипломатически автомобили в Скопие, което стана вчера посред бял ден в югозападната ни съседка. Българските евродепутати разказаха пред Европа за посегатеството, но и пожелаха Европейският парламент да излезе с позиция срещу случилото се, но и да осъди античовешката политика на македонизма. Всички в Европейския парамент разбраха за езика на омразата в Скопие срещу България и българите, като за целта бяха дадени и други примери.

Освен палежа на автомобилите - в залата прозвучаха случаите на отказаното лечение на македонската българка Ива Михайлова от Кочани, както и посегателствата срещу българските културни центрове.

Докладчикът по темата Томас Вайц, който изцяло влезе в наратива на Скопие. Ден след посегателството срещу българските дипломатически автомобили той призова Северна Македония да бъде възнаградена и представи идея за частична интеграция с цел да не се губи мотивация. Нещо повече - той намекна на България за фашизъм и заговори за прошка между съседите. "Бих искал да се дадат насърчения на Северна Македония, но да ги мотивираме да не изпълнят ангажиментите, които са поели, не е полезно", отвърна му българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев по време на дискусията. ОЩЕ: Дебатът в ЕП: Вече всички знаят за омразата на Скопие, но ето кой действа явно срещу България (ОБЗОР)