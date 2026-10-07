Предизборен дебат с камък за киснене на зеле: Вучич е против Република Войводина (ВИДЕО)

Александър Вучич публикува видео от двора на бащината си къща в Яинци, където води монолог пред празен стол. На стола е поставил снимка на Илия Сърданович, от листата „Студентите печелят“ и камък за кисене на зеле, предаде хърватската медия "Индекс". Изглежда този монолог се случва вместо предизборен дебат, тъй като Вучич каза, че е предложил на Сърданович телевизионен дебат, след като е бил избран първи в студентската листа, но дебатът не се е състоял.

„Исках да говоря със студентите, исках да говоря с всички. Те никога не са искали да правят това. Тогава си помислих: време е за състезанието, играта започна“, каза Вучич.

Той добави, че демократичните принципи изискват дискусия и конфронтация на различни гледни точки, за да могат гражданите да видят разликите и приликите в програмите, идеите и плановете.

Вучич обясни и сценографията: „Ето, както виждате, има стол и снимка на г-н Сърданович. И тъй като казват, че дори камък за зеле ще ме победи, го сложих там като опора за тях, за да бъдат сигурни в победата си".

Посланията за Войводина и Косово

След това той се позова на изявленията на Ненад Чанак за отделна от Сърбия Република Войводина, който разкритикува властта, че Сърбия се свежда до провинция в Белград, както и че сръбската армия всъщност е ограбвала Войводина след 1918 г., а не я освободила.

Припомняме, че към момента Войводина е автономна област в Сърбия, като населението ѝ е разнородно и освен сърби там има висок процент унгарци. Във Войводина е и Нови Сад, откъдето именно тръгнаха протестите на студентите срещу сръбския президент Александър Вучич заради падането на козирката на гарата, където загиват 16 души.

Вучич нарече Чанак идеолог и основен поддръжник на студентската листа. Вучич твърди, че Чанак е представил програма от осем точки, която включва преговори за статута на Войводина и федерализацията на Сърбия.

„Знаех, че това е вашата програма, г-н Сърданович, просто исках най-накрая да я заявите публично. Няма да има дискусия или преговори за това“, каза Вучич.

Той заяви, че е готов да говори за това, което гражданите на Войводина искат, като например нови пътища, болници, железопътни линии, научно-технологични паркове и университети. „Можем да говорим за всичко, но няма да говорим за федерализация, конфедерация или разпад на Сърбия, независимо колко подкрепа имаме за това от чужбина“, каза той. ОЩЕ: Задава ли се република Войводина? Сръбски политик заговори за отделяне от Сърбия