Войната в Украйна:

Предизборен дебат с камък за киснене на зеле: Вучич е против Република Войводина (ВИДЕО)

07 октомври 2026, 10:44 часа 593 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Предизборен дебат с камък за киснене на зеле: Вучич е против Република Войводина (ВИДЕО)

Александър Вучич публикува видео от двора на бащината си къща в Яинци, където води монолог пред празен стол. На стола е поставил снимка на Илия Сърданович, от листата „Студентите печелят“ и камък за кисене на зеле, предаде хърватската медия "Индекс". Изглежда този монолог се случва вместо предизборен дебат, тъй като Вучич каза, че е предложил на Сърданович телевизионен дебат, след като е бил избран първи в студентската листа, но дебатът не се е състоял.

„Исках да говоря със студентите, исках да говоря с всички. Те никога не са искали да правят това. Тогава си помислих: време е за състезанието, играта започна“, каза Вучич.

Той добави, че демократичните принципи изискват дискусия и конфронтация на различни гледни точки, за да могат гражданите да видят разликите и приликите в програмите, идеите и плановете.

Вучич обясни и сценографията: „Ето, както виждате, има стол и снимка на г-н Сърданович. И тъй като казват, че дори камък за зеле ще ме победи, го сложих там като опора за тях, за да бъдат сигурни в победата си".

Посланията за Войводина и Косово

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След това той се позова на изявленията на Ненад Чанак за отделна от Сърбия Република Войводина, който разкритикува властта, че Сърбия се свежда до провинция в Белград, както и че сръбската армия всъщност е ограбвала Войводина след 1918 г., а не я освободила.

Припомняме, че към момента Войводина е автономна област в Сърбия, като населението ѝ е разнородно и освен сърби там има висок процент унгарци. Във Войводина е и Нови Сад, откъдето именно тръгнаха протестите на студентите срещу сръбския президент Александър Вучич заради падането на козирката на гарата, където загиват 16 души.

Вучич нарече Чанак идеолог и основен поддръжник на студентската листа. Вучич твърди, че Чанак е представил програма от осем точки, която включва преговори за статута на Войводина и федерализацията на Сърбия.

„Знаех, че това е вашата програма, г-н Сърданович, просто исках най-накрая да я заявите публично. Няма да има дискусия или преговори за това“, каза Вучич.

Той заяви, че е готов да говори за това, което гражданите на Войводина искат, като например нови пътища, болници, железопътни линии, научно-технологични паркове и университети. „Можем да говорим за всичко, но няма да говорим за федерализация, конфедерация или разпад на Сърбия, независимо колко подкрепа имаме за това от чужбина“, каза той. ОЩЕ: Задава ли се република Войводина? Сръбски политик заговори за отделяне от Сърбия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Сърбия Войводина Александър Вучич сръбски избори
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес