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Задава ли се република Войводина? Сръбски политик заговори за отделяне от Сърбия

06 октомври 2026, 16:45 часа 1139 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Задава ли се република Войводина? Сръбски политик заговори за отделяне от Сърбия

Сръбският политик Ненад Чанак, който е основател и дългогодишен лидер на Лигата на социалдемократите на Войводина, призова платформата „X“ да отвори дискусии за Република Войводина след изборите в Сърбия, независимо кой ще сформира правителството, предаде сръбската медия Blic". Сръбският политик поставя въпроси като това, че Сърбия се свежда до провинция в Белград, както и че Сръбската армия всъщност е ограбвала Войводина след 1918 г., а не я освободила. 

Припомняме, че към момента Войводина е автономна област в Сърбия, като населението й е разнородно и освен сърби там има висок процент унгарци. Във Войводина е и Нови Сад, откъдето именно тръгнаха протестите на студентите срещу сръбския президент Александър Вучич заради падането на козирката на гарата, където загиват 16 души. 

Територията на Войводина е била 10 пъти по-дълго в Хабсбургска Австрия

Чанак се обърна директно към бившия президент и кандидат на листата на "Обединена Сърбия" като му напомни, че е предлагал в сръбската конституция да се включи наименованието „Република Сърбия и Войводина“, но че според него „предложението дори не е било сериозно разгледано“. След изборите той призовава новото правителство да започне дискусии относно „Република Войводина“, като добавя: „онези, които не желаят да разговарят, ще трябва да преговарят“. 

Чанак припомня на Вучич, че в Югославия е имало 8 федерални единици, а когато те са били кърваво унищожени по думите му "обединена престъпна група от сърбо-хърватски шовинисти", в крайна сметка са се появили 7 независими държави.

"Територията на Войводина е била в Хабсбургска Австрия 10 пъти по-дълго, отколкото в независима Сърбия. Югославия не е била разширена Сърбия, както биха искали да я изобразят българските "мъдреци", или по-точно от Карловашкия мир през 1699 г. до 1918 г., а в Сърбия в продължение на 20 години и 4 месеца. ОЩЕ: "Искат да разчленят Сърбия": Вучич обвини Хърватия в намеса в сръбските избори

Сръбската армия и грабежа на Войводина

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Той отрича и сръбската армия да е освобождавала през 1918 г., а отчита, че само е влязла, докато местното население се е самоорганизирало и е осигурило мира. "Ако не ми вярвате, моля, дайте ми едно име на сръбски войник, загинал при „освобождението“ на Войводина. Ентусиазмът за „освобождението“ е продължил едва година, а след това в сръбския вестник „Застава“ се появява статията на Яша Томич „Плачещата Войводина“, в която се говори за безпрецедентното разграбване на Войводина от „освободителите“, което продължава и до днес", посочва още Чанак.

Сърбия като провинция Белград и Вучич като Милошевич

В друг пост Чанак постави и друг въпрос, а именно, че не може цялата страна да се свежда до провинция на Белград. "Александър Вучич е (точно както беше Милошевич) просто символ на определено състояние на обществото. Ако навремето (като Милошевич) той е водил някакви „маси“, сега всичко, което е повлякъл след себе си, го бута пред себе си към пропастта, в която всичко това ще завърши. Вучич трябва да си ходи, разбира се. И целият този клептократичен режим заедно с него. И трябва да се повдигнат обвинения, и да се проведат съдебни процеси – за загиналите гвардейци, за загиналите под козирката и за всички злини, извършени през изминалите... колкото и години да са били. Но това не може да се случи под образа на осъдения военнопрестъпник Ратко Младич", добавя още сръбският политик. ОЩЕ: "Заплахата за господаря в Белград е видима": Кремъл не вярва в успеха на Вучич на сръбските избори

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Сърбия Войводина Александър Вучич Нови Сад сръбски избори
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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