Задава ли се република Войводина? Сръбски политик заговори за отделяне от Сърбия

Сръбският политик Ненад Чанак, който е основател и дългогодишен лидер на Лигата на социалдемократите на Войводина, призова платформата „X“ да отвори дискусии за Република Войводина след изборите в Сърбия, независимо кой ще сформира правителството, предаде сръбската медия Blic". Сръбският политик поставя въпроси като това, че Сърбия се свежда до провинция в Белград, както и че Сръбската армия всъщност е ограбвала Войводина след 1918 г., а не я освободила.

Припомняме, че към момента Войводина е автономна област в Сърбия, като населението й е разнородно и освен сърби там има висок процент унгарци. Във Войводина е и Нови Сад, откъдето именно тръгнаха протестите на студентите срещу сръбския президент Александър Вучич заради падането на козирката на гарата, където загиват 16 души.

Чанак се обърна директно към бившия президент и кандидат на листата на "Обединена Сърбия" като му напомни, че е предлагал в сръбската конституция да се включи наименованието „Република Сърбия и Войводина“, но че според него „предложението дори не е било сериозно разгледано“. След изборите той призовава новото правителство да започне дискусии относно „Република Войводина“, като добавя: „онези, които не желаят да разговарят, ще трябва да преговарят“.

Чанак припомня на Вучич, че в Югославия е имало 8 федерални единици, а когато те са били кърваво унищожени по думите му "обединена престъпна група от сърбо-хърватски шовинисти", в крайна сметка са се появили 7 независими държави.

"Територията на Войводина е била в Хабсбургска Австрия 10 пъти по-дълго, отколкото в независима Сърбия. Югославия не е била разширена Сърбия, както биха искали да я изобразят българските "мъдреци", или по-точно от Карловашкия мир през 1699 г. до 1918 г., а в Сърбия в продължение на 20 години и 4 месеца. ОЩЕ: "Искат да разчленят Сърбия": Вучич обвини Хърватия в намеса в сръбските избори

Vidim da me nešto Aleksandar Vučić spominje po mitinzima. E, pa, Aleksandre, da Te podsetim na par stvari: 1. U SFRJ je postojalo 8 federalnih jedinica, i, kada je ona krvavo razbijena od strane udružene kriminalne grupe srpsko - hrvatskih šovinista, na kraju je nastalo 7 nezavisnih država. Od osam, sedam. 2. Prostor Vojvodine je u Habsburškoj Austriji bio 10 PUTA duže nego u samostalnoj Srbiji (Jugoslavije NISU bile proširena Srbija, kako bi to BG "mudraci" želeli da prikažu), ili, precizno, od Karlovačkog mira 1699. godine do 1918., a u Srbiji 20 godina i 4 meseca. 3. Srpska vojska NIJE "oslobodila" Vojvodinu 1918., nego je samo ušla, dok je lokalno stanovništvo samoorganizovano obezbeđivalo mir. (Ko ne veruje neka mi navede JEDNO ime srpskog vojnika poginulog u "oslobađanju" Vojvodine.) Oduševljenje "oslobođenjem" je trajalo jedva godinu dana a onda je u srpskom listu Zastava izašao tekst Jaše Tomića "Plači Vojvodino" gde se govori o neviđenoj pljački Vojvodine od strane "oslobodilaca", koja traje do dana današnjeg. 4. Predlagao sam federalizaciju Srbije PRE nego što je Kosovo proglasilo (i ostvarilo) nezavisnost, da bi se stvorili kakvi - takvi uslovi za opstanak celovite Srbije. No, BG klupčetu zmija je bila važnija centralistička svemoć nego celovitost države. ZATO je Kosovo nezavisna država a ne federalna jedinica Srbije. 5. Predlagao sam da se u Ustav unese kao ime države "Republika Srbija i Vojvodina". Ni to nije prihvaćeno, pa čak ni ozbiljno razmatrano. 6. Kako god se ovi izbori završili, oni ne znače i kraj istorije. Ko god da na njima pobedi i formira Vladu, predlažem mu da počne razgovore o Vojvodini. Jer, Ti dobro znaš da ko neće da RAZGOVARA, posle mora da PREGOVARA. A za sve što je napravljeno u ovoj zemlji moraće neko ozbiljno da ODGOVARA. Sve mi se čini da ćeš to biti Ti.