Войната в Украйна:

Руската пропаганда с прогноза, че задържаният Z-екип в Черна гора ще бъде предаден на Украйна (ВИДЕО)

09 октомври 2026, 18:05 часа 581 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/RUTUBE
Руската пропаганда с прогноза, че задържаният Z-екип в Черна гора ще бъде предаден на Украйна (ВИДЕО)

Екипът на един от най-големите руски военнопропагандни канали "Рибар", който беше задържан в Черна гора, "ще бъде предаден на Украйна, а не на САЩ". Такава е прогнозата на друга видна пропагандистка на диктатора Владимир Путин - Маргарита Симонян. Такъв ход, по думите ѝ, ще е "по-лош от гледна точка на тяхното завръщане". "Разбира се, ще ги върнем, но нашите колеги ще пострадат... Кураж за тях и урок за останалите: летете само до страни, в които имаме абсолютна увереност!", призова главната редакторка на Russia Today.

"И няма да си пъхаме носа във вражески държави, каквато в момента е Черна гора, дори и да не сме под санкции и технически да можем да летим там. Просто имайте още малко търпение. По-късно ще обясним на всички тях как да обичат родината си. Нашата", написа още Симонян в Telegram.

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Задържането на Михаил Звинчук и екипа му в Черна гора

Черногорската полиция и Агенцията за национална сигурност (АНБ) проведоха операция в Рисан, при която бяха арестувани петима души, заподозрени във връзки с руската пропагандно-информационна мрежа "Рибар". По данни на местния вестник "Победа" - сред задържаните са Михаил и Валерия Звинчук, посочени като ръководители на мрежата, както и трима техни сътрудници. Михаил Звинчук е бивш говорител на руското военно министерство, стигнал до чин капитан в армията и санкциониран от ЕС. Валерия е неговата съпруга.

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Говорителката на руското МВнР Мария Захарова вече коментира, че Русия уточнява обстоятелствата, при които Звинчук е задържан.

Премиерът на Черна гора Милойко Спаич потвърди ареста на създателя на "Рибар", който преди това се похвали, че черногорските граничари са "идиоти" и не са го проверили. Само че службите в същото време явно са му готвели неприятна изненада.

Съобщава се, че по време на задържането на групата са открити дронове и сложно цифрово оборудване. Екипът е планирал да заснеме съдържание, представящо европейската интеграция на Черна гора в негативна светлина, включително въвеждането на визи за пребиваване на руски граждани в страната от 1 ноември 2026 г.

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Дмитрий Медведев: Сега трябва да разменяме европейски и американски идиоти за нашите

Бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, избухна заради ареста на Звинчук.

В официалния си канал в Telegram той написа следното: "Сега е доста вероятно да се наложи да попълним обменния фонд с европейски и американски идиоти, за да извадим нашите. Няма друг начин: когато живееш сред вълци, виеш като вълк...".

Думите му идват на фона на по-ранно изявление на прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков, че в Русия нямало политически затворници.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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