Руската пропаганда с прогноза, че задържаният Z-екип в Черна гора ще бъде предаден на Украйна (ВИДЕО)

Екипът на един от най-големите руски военнопропагандни канали "Рибар", който беше задържан в Черна гора, "ще бъде предаден на Украйна, а не на САЩ". Такава е прогнозата на друга видна пропагандистка на диктатора Владимир Путин - Маргарита Симонян. Такъв ход, по думите ѝ, ще е "по-лош от гледна точка на тяхното завръщане". "Разбира се, ще ги върнем, но нашите колеги ще пострадат... Кураж за тях и урок за останалите: летете само до страни, в които имаме абсолютна увереност!", призова главната редакторка на Russia Today.
"И няма да си пъхаме носа във вражески държави, каквато в момента е Черна гора, дори и да не сме под санкции и технически да можем да летим там. Просто имайте още малко търпение. По-късно ще обясним на всички тях как да обичат родината си. Нашата", написа още Симонян в Telegram.
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Rybar founder Mikhail Zvinchuk, his wife and three others have been taken to a police station in Kotor for questioning, according to SHOT. The group was detained early this morning at the Mövenpick Hotel & Residences Teuta Kotor Bay, where drones and other digital equipment were reportedly found in their room. Russian media citing Montenegrin reports say Zvinchuk was detained over filming material intended to portray Montenegro’s EU integration negatively. #Russia— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2026
Задържането на Михаил Звинчук и екипа му в Черна гора
Черногорската полиция и Агенцията за национална сигурност (АНБ) проведоха операция в Рисан, при която бяха арестувани петима души, заподозрени във връзки с руската пропагандно-информационна мрежа "Рибар". По данни на местния вестник "Победа" - сред задържаните са Михаил и Валерия Звинчук, посочени като ръководители на мрежата, както и трима техни сътрудници. Михаил Звинчук е бивш говорител на руското военно министерство, стигнал до чин капитан в армията и санкциониран от ЕС. Валерия е неговата съпруга.
Говорителката на руското МВнР Мария Захарова вече коментира, че Русия уточнява обстоятелствата, при които Звинчук е задържан.
Премиерът на Черна гора Милойко Спаич потвърди ареста на създателя на "Рибар", който преди това се похвали, че черногорските граничари са "идиоти" и не са го проверили. Само че службите в същото време явно са му готвели неприятна изненада.
🎣 Rybar was enjoying the Montenegrin rain just yesterday — while the security services were already preparing a surprise for him According to Montenegrin media, the group of Russians had been under surveillance for several days. Drones and sophisticated digital equipment were reportedly discovered during their detention. The team allegedly planned to film content portraying Montenegro's European integration in a negative light. As reported by Vijesti, the operation was aimed at disrupting the hybrid activities of a network that British and US authorities have linked to Kremlin propaganda and disinformation operations. ❗️ Montenegrin outlet Pobjeda describes Rybar founder Mikhail Zvinchuk as a GRU colonel specializing in hybrid operations.— NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026
Съобщава се, че по време на задържането на групата са открити дронове и сложно цифрово оборудване. Екипът е планирал да заснеме съдържание, представящо европейската интеграция на Черна гора в негативна светлина, включително въвеждането на визи за пребиваване на руски граждани в страната от 1 ноември 2026 г.
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Дмитрий Медведев: Сега трябва да разменяме европейски и американски идиоти за нашите
Бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, избухна заради ареста на Звинчук.
В официалния си канал в Telegram той написа следното: "Сега е доста вероятно да се наложи да попълним обменния фонд с европейски и американски идиоти, за да извадим нашите. Няма друг начин: когато живееш сред вълци, виеш като вълк...".
Думите му идват на фона на по-ранно изявление на прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков, че в Русия нямало политически затворници.