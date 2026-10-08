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Седеметажна сграда се срути в Истанбул: Има загинали (ВИДЕО)

08 октомври 2026, 17:29 часа 1053 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Седеметажна сграда се срути в Истанбул: Има загинали (ВИДЕО)

Седеметажна сграда в Истанбул частично се срути в четвъртък, при което загинаха двама души, съобщиха властите. Екипи за спешна помощ се опитваха да достигнат до поне двама души, останали блокирани вътре, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на АП. Трите долни етажа на сградата, включително магазин на партера, се срутиха преди зазоряване в квартал Малтепе, в азиатската част на Истанбул, град, разделен на две Босфора.

Причината за срутването не беше известна веднага и разследването беше в ход. Спасителни екипи работеха, за да достигнат до заседналите, въпреки предупрежденията за по-нататъшно срутване на сградата.

Евакуация на горните етажи

Жителите от горните етажи бяха евакуирани безопасно, докато спасителни екипи спасиха още осем души от развалините. Спасителите извадиха две тела и се опитваха да достигнат до двама души, за които се смята, че все още са вътре, според офиса на губернатора на Истанбул.

В развалините има заклещено дете

По-рано Давут Гюл, губернаторът на Истанбул, заяви, че спасителите са се свързали с 6-годишно дете, заклещено в развалините. Не беше ясно веднага дали детето е сред спасените.

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Той предупреди, че сградата е изложена на риск от по-нататъшно срутване, което ще затрудни спасителните усилия. Близките сгради също бяха евакуирани от съображения за безопасност, каза губернаторът.

Градската трансформация в Истанбул

Инциденстътк се случва на фона на това, че Истанбул и други части на Турция преминават през програма за градска трансформация, която има за цел да замени старите и земетръсно опасни сгради с по-безопасни жилища. ОЩЕ: Четири жертви при срутване на сграда в Атина

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Срутване Истанбул загинали турция
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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