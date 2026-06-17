"Ще бъдат контрапродуктивни": Външния министър за блокадата на българо-македонската граница

Министърът на външните работи Велислава Петрова - Чамова нарече организираните за неделя (21 юни 2026) блокади на българо-македонската граница контрапродуктивни. Припомняме, че събитието е организирано от Фондация "Македония" и неправителствената организация "Куберовъ войн". "В случая такъв тип действия наистина ще бъдат контрапродуктивни. Те не са предизвикани по официален начин. Разбирам, че има възможност на НПО да организират такъв тип прояви, но ние имаме много силна позиция, която отстояваме. Няма нужда да влизаме в руслото на ескалация", заяви още Чамова.

България има очаквания към македонската страна

В контекста на подпалването на дипломатически автомобили - тя заяви, че във всички възможни формати България е представила своята позиция. "Дадох ясно да се разбере ние очакваме да разберем кой е извършителят, но и какви са мотивите и какво ще бъде предприето от тяхна страна. Това не е първия път, в който нещо такова се случи", заяви още Чамова.

"Трудно е да коментираме дейността на съдебна система в друга държава. Това, което ние поставяме на дипломатическо ниво е, че е много важно такъв тип прояви да не бъдат оставени безнаказани", смята още Чамова.

Според нея се създава усещане, че няма правосъдие, второ, че се толерират и че не намират законова ответност.

Тенденцията срещу българите

Относно присъдата на македонския българин Драги Каров за пост във "Фейсбук", тя коментира, че в такива случаи страната ни поставя въпроса. "За мен основното е дали това са индивидуални случаи или е тенденция. Това се повтаря и определено е тенденция", добави Чамова. ОЩЕ: Българско сдружение настоява Европа да наблюдава процеса срещу Драги Каров