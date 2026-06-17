В Лигата на конференциите: Левски ще пътува до Молдова или Албания при отпадане от Шампионска лига!

Българският шампион Левски ще играе срещу загубилия от двойката Петрокуб (Молдова) и Егнатия (Албания), посочи жребият на УЕФА за втория кръг на Лигата на конференциите. Това ще стане само при положение, че „сините“ бъдат отстранени от Борац Баня Лука на старта на Шампионската лига, като това е шампионският поток. Левски би бил домакин в първия мач, който ще бъде на 23 юли и ще гостува в Молдова или Албания на реванша на 30 юли.

Кои са потенциалните съперници на Левски?

Петрокуб има опит с български отбори, като в плейофите за влизане в групите на Лига Европа през сезон 2024-2025 загуби от Лудогорец два пъти - 1:2 в Молдова и 0:4 в Разград. През миналия сезон молдовците отпаднаха с две тежки загуби и от Сабах (0:2 и 1:4), който по-късно бе елиминиран от Левски в Лигата на конференциите.

Албанският Егнатия Рогожин е губил от Борац Баня Лука в първия кръг на Шампионската лига през сезон 2024-2025 след разменени победи (2:1 и 0:1) и загуба при изпълнение на дузпи.

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