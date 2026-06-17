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8 години от Преспанското споразумение: В Скопие все още има противоречия

17 юни 2026, 12:10 часа 597 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
8 години от Преспанското споразумение: В Скопие все още има противоречия

Осем години след подписването на Преспанското споразумение, документът, който сложи край на дългогодишния спор за името между Македония и Гърция, остава един от най-значимите, но и противоречиви политически въпроси в страната, пише македонската медия Скопје1.мк. Споразумението беше подписано на 17 юни 2018 г. на брега на Преспанското езеро от тогавашните премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас, с което беше сложен край на спора, който обременяваше отношенията между двете съседни страни в продължение на почти три десетилетия. 

Символ на компромис или нерешен въпрос?

Преспанското споразумение проправи пътя за членството на страната в НАТО, което беше реализирано през 2020 г., а също така премахна основното гръцко вето, което блокираше евроатлантическия напредък на страната в продължение на години.

Поддръжниците на споразумението го разглеждат като исторически дипломатически успех и пример за разрешаване на сложни междудържавни спорове чрез диалог и компромис. Те казват, че Преспа е осигурила стратегическа стабилност и е укрепила международната позиция на страната.

От друга страна, критиците продължават да смятат, че споразумението представлява твърде голяма отстъпка и че не е отговорило на очакванията, свързани с ускорено членство в Европейския съюз.

Въпреки различните гледни точки, факт е, че Преспанското споразумение представлява повратна точка в най-новата македонска история и един от най-значимите дипломатически документи, подписани от обявяването на независимостта досега.

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Осем години по-късно, Преспа продължава да провокира политически и обществени дебати, но също така остава напомняне, че дори най-дългогодишните междудържавни спорове могат да бъдат разрешени, когато има политическа воля и желание за компромис. ОЩЕ: Мицкоски откри спорен паметник в Албания в нарушение на Преспанския договор (СНИМКИ)

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Република Северна Македония Преспански договор Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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