Играчки срещу технологии: Филмът "Играта на играчките 5" отразява променящия се детски свят (ВИДЕО)

Новият анимационен филм на "Пиксар" "Играта на играчките 5" разглежда конфликта между традиционните играчки, нарастващото влияние на технологиите в живота на децата и гледната точка на момичетата, пише Ройтерс. В продукцията героинята Джеси, озвучавана от Джоан Кюсак, заема централно място в историята, която поставя акцент върху преживяванията на момичетата и тяхната емоционална перспектива. "Важно е да се разказват такива истории, защото сме половината от населението", каза Кюсак пред Ройтерс, като подчерта значението на женската гледна точка в киното.

Какво се случва с героите?

Във филма героите Уди и Бъз Лайтър, озвучавани от Том Ханкс и Тим Алън, се сблъскват с нова заплаха - електронните устройства, които постепенно изместват традиционните играчки.

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В центъра на сюжета е Бони - момичето, което притежава играчките Уди и Бъз - и което е изправено пред натиск да ги замени с таблет, за да се впише сред връстниците си. Това поставя Джеси, каубойката от групата играчки, в емоционално изпитание и я кара да се замисли за мястото ѝ в един свят, в който технологиите все по-често изместват традиционните играчки.

Филмът излиза по кината в петък и е режисиран от Андрю Стантън като продължение на "Играта на играчките 4". Анализаторите прогнозират старт за лентата в северноамериканския боксофис с приходи от 150 до 175 млн. щатски долара, пишат още от Ройтерс, цитирани от БТА.

Припомняме, че специално участие в петата част на любимата детска анимация има Тейлър Суифт, която създаде песен в кънтри стил за сюжета на филма.

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