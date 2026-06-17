Мондиал 2026 дели Роналдо от футболното безсмъртие - Португалия ще играе "с и за Кристиано"

Сълзите започнаха да се стичат по бузите на Кристиано Роналдо веднага след като прозвуча финалният сигнал на стадион "Ал Тумама" в Доха в нощта на 10 декември 2022 г. Нападателят беше толкова разстроен от шокиращата загуба на Португалия от Мароко в 1/4-финала на световното първенство, че дори не можа да се престраши да поздрави феновете на отбора си. Болката беше прекалено голяма. Толкова голяма, че не успя да изрази подобаващо своето съкрушение чак до следващия ден - и то само чрез публикация в социалните мрежи.

Мондиал 2026 е последният шанс на Роналдо

"Да спечеля световно първенство за Португалия беше най-голямата и най-амбициозната мечта в кариерата ми", написа той. "В петте си участия на световни първенства през последните 16 години, винаги играейки рамо до рамо с велики играчи и подкрепян от милиони португалци, дадох всичко от себе си. Оставих всичко, което имах, на терена. Никога не се плаша от битка и никога не съм се отказвал от тази мечта. За съжаление, тази мечта приключи вчера." ... само че не приключи. Въпреки че през януари навърши 41 години, Роналдо беше включен в състава на Португалия за Мондиал 2026, а последният му шанс за слава може би ще се окаже най-добрият му досега...

Въпреки цялото внимание, което медиите отделят на Роналдо, той безспорно се подлага на по-голям натиск от всеки друг. Той е перфекционист до крайност - нищо по-малко от най-доброто не е достатъчно добро за него, което прави победата задължителна. Например, преминаването му в Близкия изток може и да е било мотивирано главно от парите, но беше очевидно колко много означаваше за него спечелването на титлата този сезон, когато сълзите отново започнаха да текат преди края на сблъсъка с Дамак миналия месец - само че този път, защото беше толкова щастлив и може би също така облекчен, че си беше осигурил трофей с втория си гол в мача.

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Последният танц ще бъде най-труден от всичките

В този смисъл всъщност е трудно да се надцени значението на предстоящото световно първенство за Роналдо, защото това наистина е последният му танц на най-голямата сцена. Въпреки слуховете, че иска да играе на следващия турнир през 2030 г. редом със сина си, Кристиано-младши, той просто няма да получи друг шанс да остави незаличима следа в най-престижния турнир във футбола. Роналдо безспорно е един от най-великите футболисти на всички времена, но петкратният носител на "Златната топка" е участвал само в един 1/2-финал и никога не е отбелязал гол в елиминационната фаза. Именно поради тази причина неговото наследство от световното първенство е под голям въпрос в Северна Америка, което означава, че тежестта върху раменете му ще бъде по-голяма от всякога.

Най-слабият Роналдо, но най-силната Португалия

Добрата новина обаче е, че това бреме ще бъде значително облекчено от съотборниците му, защото макар да сме свидетели на най-слабата версия на Роналдо, която някога сме виждали, той е част от най-силния състав в историята на "мореплавателите". С Витиня, Жоао Невеш и Бруно Фернандеш Португалия може да се похвали с най-доброто трио в средата на терена в световния футбол, докато надеждният Диого Коюа е защитен от изключителна отбрана, ръководена от Рубен Диас и фантастичния Нуно Мендес като ляв бек. С Бернардо Силва не липсва опит и качество и в атаката, макар да има продължаващи съмнения дали играчи като Жоао Феликс и Рафаел Леао някога ще реализират пълния си потенциал.

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Все пак много зависи от Роналдо. Той беше избран, защото продължава да бележи голове в квалификационните мачове, в Лигата на нациите и в Саудитската професионална лига, а това не е никак лесно постижение. Предизвикателството за него обаче е да докаже, че на 41 години все още може да се представя на най-високо ниво. Също така е от съществено значение да запази хладнокръвие, и то не само пред гола. Португалия наистина се нуждае от Роналдо, за да държи емоциите си под контрол, когато напрежението отново се засили в елиминационните кръгове, а това няма да е лесно, като се има предвид колко напрегнат е бил през последните четири години.

Португалия иска да спечели "с Роналдо и за Роналдо"

Разбира се, фактът, че той толкова силно иска да спечели световното първенство, не е непременно нещо лошо. Неговата мотивация и решителност отдавна са източник на вдъхновение за съотборниците му, които са обединени от желанието си да "спечелят световното първенство с Роналдо и за Роналдо", както го формулира Витиня, и те с право са сред фаворитите. Дали е добре един отбор да придава толкова голямо значение на един човек, е спорно - и все пак напълно разбираемо. Роналдо е много повече от велик играч за Португалия. Той отдавна се е превърнал в символ на "мореплавателите". Той също така е преминал през много изпитания, за да стигне дотук. През последните четири години той изтласка тялото и ума си до абсолютния предел в преследването на приказен финал, така че макар да е невъзможно да се каже дали жертвата му ще се отплати, едно нещо е ясно... без значение как ще завърши мечтата на Роналдо, ще има сълзи.

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