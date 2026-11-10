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"Мислите ми са със семействата на загиналите": Румънският премиер след трагедията на "Тракия"

10 ноември 2026, 14:31 часа 658 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Мислите ми са със семействата на загиналите": Румънският премиер след трагедията на "Тракия"

Във вторник румънският премиер Лука Никулеску изпрати послание за съчувствие до семействата на загиналите при трагичния пътен инцидент в България на автомагистрала "Тракия" от тази сутрин и пожела бързо възстановяване на ранените, сред които има и румънски гражданин, съобщи румънската информационна агенция Agerpres. Румънският министър-председател уточни, че към този момбент броят на загиналите е 11, а на ранените 48. 

„Дълбоко съм натъжен от трагичния пътен инцидент в България. Мислите ми са със семействата на загиналите и пожелавам бързо възстановяване на ранените. Информирани сме, че сред ранените има румънски гражданин, който получава медицински грижи", написа Лука Никулеску в платформата X.

Раненият румънски гражданин

Сред ранените при тези инциденти е румънски гражданин, съобщи външният министър Дан Некулеску.

„Румънски гражданин също е сред ранените и получава медицинска помощ. Консулските ни екипи са готови да окажат помощ“, написа министърът в платформата X.

По данни на здравния министър Катя Ивкова пред бТВ 46 от пострадалите във верижната катастрофа на автомагистрала "Тракия" от тази сутрин са откарани в болници в Ямбол, Сливен и Бургас.

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"Готовност да приемат пациенти имат и лечебни заведения в Стара Загора, Хасково. В София сме направили мобилизация. Изключително се надяваме да няма такъв тежък брой на пациенти, които да имат нужда от авиотранспорт, но такъв е наличен, осигурен и все още на разпорожение", каза още Ивкова. ОЩЕ: Румънски гражданин и лекар са с опасност за живота след инцидента на "Тракия"

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Румъния Лука Никулеску верижна катастрофа Тракия
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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