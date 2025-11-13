Любопитно:

13 ноември 2025, 14:52 часа 207 прочитания 0 коментара
Случаят с кучето Мая: Небивалици и преиначаване в македонските медии

Случаят с прегазеното куче Мая придоби обществен отзвук и отвъд границите на България, тъй като лекарят, който го извърши тази жестокост е македонският гражданин д-р Ненад Цоневски, за когото македонските медии твърдят, че се е прибрал в родния си град Делчево, Република Северна Македония. Голяма част от медиите отразяват новините от България по темата, но други са дали гласност на позиция в подкрепа на Цоневски и изъкват неговата роля на първа линия при инцидента в дискотека "Пулс".

Сред по-интересните заглавия са на Скопје1.мк, които цитират подкрепата за лекаря и изтъкват, че той е бил демонизиран, докато skopjeinfo пише за публичен линч на лекаря и пита колко струва животът на едно куче, а "Либертас" натъртва на това, че той "случайно е сгазил куче в България". ОЩЕ: Прегазилият кучето Мая лекар е избягал от България - да или не?

"Подкрепата" за Цоневски: Група граждани и българин

Най-защитна изглежда публикацията в македонската медия "Либертас", която освен писмото на въпросната група граждани, които подкрепят Цоневски, дори е намерила коментар на българин, който също го подкрепял.

„Ние, групата граждани в подкрепа на д-р Ненад Цоневски и сега ясно изразяваме нашата морална подкрепа към д-р Ненад Цоневски – наш съгражданин, който е млад и перспективен човек, който неочаквано случайно настъпи улично куче в България – нещастие, което може да сполети всеки шофьор.

Доктор Ненад Цоневски е първият от своето поколение, завършил е Медицинския факултет с изключителен успех и в момента специализира хирургия. Той е известен със своята всеотдайност, човечност и скромност“, се казва между другото в писмото, изпратено от Групата за подкрепа на д-р Цоневски, който според тях е обект на линч от определена група в България.

Според въпросната група Цоневски се качил в колата, въртял волана и се опитал да заобиколи кучето, т.е. нямал за цел да го прегазва. Иначе щял да продължи направо.

"Няма "умисъл" и злоба, няма причина да го демонизираме. Но тъй като Дяволът е в главите ни, ние търсим повод да демонизираме другите. "Тук чувам глупости като водене на ветеринар, оказване на първа помощ и т.н. Това е напълно неуместно. 99% от хората ще лекуват същото като лекаря. Никой няма да харчи пари за ветеринари, камо ли да си потроши колата с улично куче“, се казва в публикация на българин, твърди македонската медия "Либертас". ОЩЕ: "Не заслужава да бъде доктор": Хирург от ВМА е обвинен, че умишлено е прегазил куче (ВИДЕО, 18+)

Деница Китанова
Деница Китанова
