Мицкоски оспорва договора с България: Призовава за незабавна регистрация на ОМО "Илинден"

Македонският премиер Християн Мицкоски обвини предишното правителство, че е навредило на процеса на европейска интеграция с подписаните споразумения, оценявайки, че те са поели задължения, които според него мнозинството от гражданите не биха приели, пише македонската медия "Либертас". Най-вероятно Мицкоски визира Договора с България от 2017 г., като продължава с призив за маратон, защото според него македонското общество трябва да се бори, за да поправи "предателството", допълва "Слободен печат".

"Пригответе се за маратон, защото ще трябва да се борим, за да поправим предателството и капитулацията, които предишното най-корумпирано македонско правителство в историята направи на този народ и на родината му", добави още Мицкоски.

Призив за регистрация на ОМО "Илинден"

"Пригответе се да се борите, за да може нашият народ от другата страна на границата да упражнява човешките си права, най-накрая да регистрира своя собствена институция, под която да се организира културно. Имаме в ръцете си споразумение, подписано от предишното правителство, но също така, нашият източен съсед има на масата 14 решения от Европейския съд по правата на човека, които гласят: „Незабавно регистрирайте организацията на македонците при нашия източен съсед, ОМО Илинден Пирин“, каза Мицкоски. ОЩЕ: Мицкоски след доклада за Скопие: Мястото ни е на масата в Брюксел

Кои са ОМО "Илинден"?

ОМО "Илинден" е нелегално формирование, познато от края на 90-те години на XX век и буквално се състои от шепа хора. Първоначално е регистрирано като политическа партия, но през февруари 2000 г. регистрацията е прекратена от Конституционния съд на Република България, който определя дейността ѝ за противоречаща на Конституцията като "насочена срещу териториалната цялост на страната".

В този смисъл то противоречи и на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество със Северна Македония от 2017 г., в който двете страни се споразумяха да нямат териториални претенции една към друга.

Междувременно заради отказа на регистрация на партията, Европейския съд за правата на човека в Страсбург многократно е излизал с решения, но те не признават малцинство, нито организации на територията на страната ни. ОЩЕ: Поредно напомняне: ЕП призова Скопие да впише българите в конституцията