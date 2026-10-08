Сърбия се перчи с "цифровата си армия" (ВИДЕО)

От август до началото на октомври Сърбия представи своята „цифрова армия“ на голямо военно учение от няколко етапа, наречено „Победител 2026“, което включваше въоръжени кучета роботи, нови дронове и безпилотни бойни платформи. Учението, в което участваха над 2000 войници и 500 бойни системи, показа посоката, в която Белград модернизира въоръжените си сили, съобщава хърватската медия "Индекс". Основната цел на учението беше подобряване на оперативната съвместимост и тактическите операции на различните родове войски, от сухопътни части и авиация до специални сили.

Учението послужи и като демонстрация на военни способности и тестване на нови и модернизирани оръжия на сръбската армия. Концептуално то симулира прехода от отбранителни към настъпателни операции в условия на хибридна война.

Най-голямо внимание привлече интеграцията на безпилотни платформи в бойната формацияДемонстрирано беше приложението на концепцията за роботизация при първи контакт, като по този начин се намали излагането на войниците в началните етапи на атака. Откроиха се така наречените кучета роботи, произведени в Китай наземни платформи, използвани за разузнаване, транспорт на товари и близка поддръжка. Според планираната концепция, тези четириноги роботи ще влизат в защитени и потенциално минирани обекти, съобщава сръбското Tango Six. Те могат да носят 7,62-милиметрова картечница, 40-милиметров револверен гранатомет или противотанкова ракета M-80 Zolja. Товароносимостта на роботите от около 50 килограма им позволява да компенсират отката на автоматичните оръжия. ОЩЕ: 140 г. от "Войната на капитаните": Страшното българско "На нож" и едва спасилата се от пълен разгром Сърбия

Етапите на учението

Учението се проведе на няколко етапа от август до началото на октомври на ключови военни полигони. Първата фаза на Пещер беше фокусирана върху масови удари и координация на авиацията и бронетанково-механизираните части. На полигона Меджа се проведоха тактически учения на по-малки части с бойни стрелби, а на полигоните Орешац и Пескови се упражняваха контрадиверсионни операции и неутрализиране на терористични групировки. ОЩЕ: Сърбия тества оръжия срещу потенциална заплаха от своя съседка: Има и кучета роботи (ВИДЕО)