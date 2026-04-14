"В Румъния за тези пари няма да намерите нищо": Десетки хиляди румънци са почивали на Великден в България

90 процента от туристите, които са отседнали в Албена за Великден тази година, са били румънци. Това се казва в репортаж на румънската ПРО Тв. Над 25 000 румънци са пътували до България за Великден, се посочва в репортажа. Те са прекарали серията почивни дни предимно на морето - освен в Албена, също в Златни пясъци и в Несебър. Северните ни съседи са категорични, че у нас намират по-добри цени и обслужване, отколкото в родината им.

Проверка на телевизията показва, че три нощувки на база "ултра ол инклузив" за двама души в петзвезден хотел в България струват малко над 500 евро.

"В Румъния за тези пари няма да намерите нищо", коментира мъж в репортажа.

"1200 сънародници са били настанени в Златни пясъци. Колкото едно цяло село", допълва той.

Управителите на хотелските вериги отбелязват, че румънският турист, който вече е запознат с България, е започнал да развива предпочитания към "ултра инклузив услугата" и търси детокс, спа, масажни програми.

Според последните данни на НСИ България отбелязва рекорден приток на румънски туристи през 2025 г. Почти един милион нощувки в хотели и настаняване са регистрирани от Румъния, което представлява увеличение с 8,5 процента в сравнение с 2024 г. Това е най-големият брой регистрации на румънски туристи, като увеличението спрямо 2019 г. е от 51,2 на сто.

