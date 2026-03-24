В Сърбия обмислят военно обучение още в училище

В Сърбия стартира инициативата предметът "Култура на сигурността" да бъде задължителен в училищата в страната, предаде Радио и телевизия на Сърбия. През последните осем години ученици от гимназията в последните си години изучават теми, свързани с отбранителната система на Република Сърбия, но досега предметът не беше задължителен. Инициативата това да се случи е на бивши студенти на Факултета по отбрана и защита в сътрудничество с Факултета по сигурност в Белград.

Предложението е предметът да се нарича култура на сигурност и да не се свързва само с отбраната, защитата и извънредните ситуации.

„Идеята е да се предадат на студентите основни знания, свързани например с справяне с извънредни ситуации, пожари, наводнения, земетресения, боравене с невзривени боеприпаси, но също така знания и умения, свързани с разпознаването на заплахи в дигиталното пространство, насилието в училищата, домашното насилие, дейността на екстремистки, религиозни и други организации“, подчертава Младен Милошевич, декан на Факултета по сигурност.

Мнението на учениците

Предраг Ракич и неговите приятели от курса за трактористи в Селскостопанското училище в Зренянин смятат, че курсът в областта на отбранителната система на Републиката е полезен, но че четири часа не са достатъчни за нови знания.

"Научихме за доброволната военна служба. Научихме се как да се евакуираме, ако се случи инцидент. Би било по-добре да научим повече за това, ако се окажем в такава ситуация, за да можем да помогнем на някого", казва Предраг Ракич, ученик в Средното селскостопанско училище.