Виртуалната министърка на Албания се срина: Спрял й тока

Виртуалният министър в албанското правителство, който премиерът Еди Рама представи миналата есен като чудо и иновация на политическата сцена, се разпадна, съобщи македонската медия "Плюс инфо", позовавайки се на информация на Albanian post. Дигиталната министърката на име Диела не е могла да разговаря с граждани, да приема заявки, а потребителите не са могли да получават електронни фактури през последните дни.

Сривът на системата, или по-скоро „падението“ на министъра, се случи поради прекъсване на електрозахранването.

Фирмите изпитват затруднения

Албанските фирми изпитват затруднения при използването на платформата Self Care Albania, част от системата за фискализация, след

четене технически инцидент, възникнал на 21 януари 2026 г. Според оплаквания, получени от редакцията на „Албански пощи“, макар бизнес субектите да продължават да издават електронни фактури, те нямат достъп до извлечения от фактури за покупки, което затруднява проследяването на ежедневната финансова дейност.

Във връзка с това, Националната агенция за информационно общество (AKSHI) потвърди в отговор до Albanian Post, че проблемът е свързан с внезапно прекъсване на електрозахранването от мрежата на OSHEE, което се е случило около 05:00 часа сутринта на 21 януари.

Именно Диела управлява дигиталната платформа „e-Albania“, чрез която почти всички държавни услуги са достъпни в електронен формат. ОЩЕ: Еди Рама обяви новото правителство: Албания ще има виртуален министър