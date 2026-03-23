Високо напрежение в Албания: Бомби по сградата на правителството (ВИДЕО)

23 март 2026, 9:56 часа 485 прочитания 0 коментара
Албанската опозиция проведе нов антиправителствен протест в неделя, белязан от високо напрежение, включително хвърляне на коктейли "Молотов" по правителствената сграда и намеса на полицията със сълзотворен газ, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на Анадолската агенция. Протестът беше организиран от Демократическата партия (ПД) с подкрепата на други опозиционни партии, а целта е оставката на албанския премиер Еди Рама и сформиране на служебно правителство.

Сблъсъци по улиците на Тирана

Освен коктейли "Молотов", протестиращите хвърляха и фойерверки по сградата на албанското правителство.

Полицията отговори със сълзотворен газ и водни оръдия.

По време на шествието по улиците на столицата коктейли "Молотов" бяха хвърляни и по сградите на няколко министерства и други институции, а няколко полицейски превозни средства бяха запалени.

 

На протеста, който не включваше речи, присъстваха лидерът на Демократическата партия и бивш премиер Сали Бериша, както и други опозиционни депутати. Стотици допълнителни полицаи охраняваха събитието, а някои пътища в Тирана бяха блокирани.

Опозицията няма да се откаже

Това беше един от поредицата антиправителствени протести, които се провеждат в Албания през последните месеци, а опозиционните партии обявиха, че ще продължат. Демократическата партия твърди, че им е отказано правото да говорят в парламента и че протестите са насочени и към корупция сред високопоставени служители.

Деница Китанова Отговорен редактор
Коктейл Молотов протест Албания Еди Рама Тирана
