Революция в медицината: Създадоха суперваксина срещу рак

Революционна ваксина, създадена от американски учени, е предотвратила няколко вида агресивен рак при мишки, пишат издания, сред които в. "The Independent" и "Daily Mail", позовавайки се на публикация в сп. "Cell Reports Medicine". Изследователите смятат, че "суперваксината" може да действа и при хора, осигурявайки им имунитет срещу рака преди развитието и разпространението на болестта. Учените от Масачузетския университет в Амхърст казват, че експерименталната им ваксина е предотвратила няколко вида агресивен рак при мишки - меланом, рак на панкреаса и тройно негативен рак на гърдата.

Снимка: iStock

Революционната ваксина съдържа миниатюрни наночастици, съставени от мастни молекули, които доставят два "адюванта" - вещества, засилващи имунния отговор на организма. В лабораторни опити до 88% от мишките, на които са били инжектирани наночастици, не са развили тумори, в зависимост от вида рак. Ваксината също така е намалила, а в някои случаи напълно е предотвратила разпространението на рак в тялото.

Досега ваксината е тествана само върху мишки. Остава неясно кога лечението ще бъде достъпно за хора, въпреки че това е целта, към която се стреми екипът.

Как са протекли експериментите

Снимка: iStock

В експериментите учените първо са комбинирали наночастиците с "антиген", който предизвиква имунен отговор към рака. Мишките, на които е била поставена ваксината, са били изложени на меланом - тип тумор, който може да се разпространи до всеки орган.

Осемдесет процента от гризачите, които са получили ваксината с наночастици, не са развили тумори и са оцелели до края на изследването или 250 дни. За разлика от тях всички мишки, които са получили традиционни ваксини или не са били ваксинирани, са развили тумори и са умрели в рамките на 35 дни. Изследователите също така са установили, че инжекцията е спряла разпространението на рака в белите дробове, за разлика от случаите при други мишки, които не са били ваксинирани.

Снимка: iStock

След това екипът е тествал втора версия на ваксината, състояща се от наночастици и друг антиген, наречен туморен лизат. Мишките, ваксинирани с нея, по-късно са били изложени на меланом, тройно негативни ракови клетки на гърдата или най-често срещания вид рак на панкреаса. Като цяло 88% от мишките с рак на панкреаса, 75% с рак на гърдата и 69% с меланом не са развили тумори.

Всички мишки, които не са развили тумори след ваксинацията, са устояли на развитието и на вторични злокачествени образувания, когато са били изложени на ракови клетки. Изследователите преди са показали, че този дизайн на лекарство на базата на наночастици може да намали или елиминира тумори при мишки. Новите открития обаче разкриват, че този подход може също да предотврати образуването на рак.

Работата все още е в ранен етап

Снимка: iStock

Според учените ваксината може да се използва за различни видове рак, а не само за тези, тествани в настоящото изследване. Докато работи по създаването на метод за лечение за хора, екипът предупреждава, че работата му все още е на ранен етап.

Изследователите са създали стартъп компания, наречена NanoVax Therapeutics, чиято крайна цел е да подобри живота на пациентите чрез лечение с наночастици. "Резултатите, които имаме, са изключително вълнуващи и ние наистина очакваме с нетърпение да преминем към следващите стъпки", казва Грифин Кейн от екипа пред 404 Media. Изследването дава още по-голяма надежда, че наночастиците ще позволят на лекарите да стъпят на нова територия по отношение на терапевтичните процедури.

По-рано тази седмица изследователи разкриха, че са използвали наночастици, за да обърнат хода на болестта на Алцхаймер при мишки. Биоложката Кристин Омбърг, която не е участвала в изследванията, казва, че "наночастиците ще променят света", предава БТА.