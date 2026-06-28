Всичките мачове от 1/16 финалите на Световното първенство по футбол 2026: Кой и кога играе

Груповата фаза на Световното първенство по футбол 2026 година приключи. Дотук в историята това е първенството с най-много отбори - цели 48, а за пръв път ще има и фаза на 1/16 финали. Вече е ясно и кой се класира напред, както и кой отпадна.

В следващите редове можете да видите кои отбори продължават да се борят за световната титла в най-популярния спорт на планетата - ОЩЕ:

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1/16-финали: 28 юни - 4 юли;

28 юни

22:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Южна Африка - Канада

29 юни

20:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Бразилия - Япония

23:30 ч. Среща от 1/16-финалите: Германия - Парагвай

30.06.2026

4:00 ч. Среща от 1/16 - финалите: Нидерландия - Мароко

20:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Кот д'Ивоар - Норвегия

01.07.2027

0:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Франция - Швеция

4:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Мексико - Еквадор

19:00 ч. Среща от 1/16-финалите Англия - ДР Конго

23:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Белгия - Сенегал

02.07.2026

3:00 ч. Среща от 1/16-финалите: САЩ - Босна и Херцеговина

22:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Испания - Австрия

03.07.2026

2:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Португалия - Хърватия

6:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Швейцария - Алжир

21:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Австралия - Египет

04.07.2026

1:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Аржентина - Кабо Верде

СНИМКИ: Getty Images