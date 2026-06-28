Всичките мачове от 1/16 финалите на Световното първенство по футбол 2026: Кой и кога играе

Груповата фаза на Световното първенство по футбол 2026 година приключи. Дотук в историята това е първенството с най-много отбори - цели 48, а за пръв път ще има и фаза на 1/16 финали. Вече е ясно и кой се класира напред, както и кой отпадна.
В следващите редове можете да видите кои отбори продължават да се борят за световната титла в най-популярния спорт на планетата - ОЩЕ:
- Пълни резултати на Световното първенство по футбол 2026 - край на груповата фаза! (ОБНОВЕНА)
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Къде да гледаме всеки мач и да останем потопени в магията на играта - НАУЧЕТЕ ТУК: 1/16-финалите са тук! Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026
1/16-финали: 28 юни - 4 юли;
28 юни
22:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Южна Африка - Канада
29 юни
20:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Бразилия - Япония
23:30 ч. Среща от 1/16-финалите: Германия - Парагвай
30.06.2026
4:00 ч. Среща от 1/16 - финалите: Нидерландия - Мароко
20:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Кот д'Ивоар - Норвегия
01.07.2027
0:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Франция - Швеция
4:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Мексико - Еквадор
19:00 ч. Среща от 1/16-финалите Англия - ДР Конго
23:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Белгия - Сенегал
02.07.2026
3:00 ч. Среща от 1/16-финалите: САЩ - Босна и Херцеговина
22:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Испания - Австрия
03.07.2026
2:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Португалия - Хърватия
6:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Швейцария - Алжир
21:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Австралия - Египет
04.07.2026
1:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Аржентина - Кабо Верде
СНИМКИ: Getty Images