Кабинетът "Радев":

Иран с призиви за ненамеса в Ормузкия проток: Кога ще се възстанови капацитета му? (ВИДЕО)

28 юни 2026, 14:24 часа 272 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Иран с призиви за ненамеса в Ормузкия проток: Кога ще се възстанови капацитета му? (ВИДЕО)

"Съгласно меморандума за разбирателство Ормузкият проток ще се върне към предвоенния си оперативен капацитет в рамките на 30 дни под управлението, прието от Иран, и след премахване на пречките от Ислямска република Иран. Това е заявил Иранският външен министър Абас Арагчи по време на пресконференция с ираккия си колега, предават както Middle East Eye, така и Clash Report. Изявлението на Аргачи идва в момент, в който две поредни нощи

САЩ атакуват и извършват удари срещу "множество цели" в Иран по заповед на американския президент Доналд Тръмп. Това стана след като сутринта на 27 юни Иран удари с дрон мостика на кораба "Кику", който минаваше през Ормузкия проток.

Става въпрос за танкер, натоварен с над 2 000 000 барела суров петрол, плаващ под знамето на Панама.

Иран не иска никой да се намесва

Според него тези споразумения в момента се прилагат и отговорността за тях се носи единствено от Ислямска република Иран. 

"Съгласно меморандума за разбирателство, подписан между Иран и Съединените щати -  всяка намеса по този въпрос или всеки опит за създаване на нови или отделни договорености от тези, които в момента се прилагат от Ислямска република Иран, само ще усложни ситуацията, ще забави повторното отваряне на Ормузкия пролив и ще увеличи напрежението", подчертава Арагчи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Инцидентите в Ормузкия проток

Аргачи отчита, че през последните две нощи, инцидентите в Ормузкия проток инцидентите веча са допринесли за покачване на напрежението и конфронтации.

"Призовавам всички страни да не се намесват в управлението на Ормузкия проток или в договореностите, предприети от Ислямска република Иран за неговото повторно отваряне. Те трябва да спазват подписания меморандум за разбирателство и да не позволяват той да се отклонява от предвидения курс", добави още Арагчи. ОЩЕ: Втора поредна нощ: Иран удари петролен танкер, САЩ отговориха с бомбардировки

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Иран Ормузки проток война Иран Абас Арагчи
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес