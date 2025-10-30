Втори, решаващ тур на местните избори: Северна Македония се готви

В Северна Македония предстои решаващ втори тур на вота за местната власт. В неделя, 2 ноември, избирателите ще се върнат пред урните, за да изберат кметове на 32 общини и на столицата Скопие. В една община ще има повторно гласуване, а в четири – нов изборен процес след неуспешен първи тур. Държавната избирателна комисия (ДИК) съобщи, че от печатницата в Битоля тази сутрин е започнало разпространението на 1 013 357 бюлетини за втория тур на местните избори 2025. В събота, 1 ноември, ще гласуват болните и трудноподвижните граждани, затворниците и лицата под домашен арест, чиито заявления са били приети от общинските избирателни комисии.

Според данни на ДИК изборите ще бъдат проследени от 1 569 наблюдатели, от които 904 местни и 651 международни, а за отразяване са акредитирани 14 чуждестранни журналисти.

Битката за столицата

В град Скопие право на глас имат 474 394 избиратели, които ще избират между Орце Георгиевски, подкрепен от ВМРО-ДПМНЕ и коалицията, и Амар Мецинович от партия Левица. В първия тур Георгиевски спечели 91 663 гласа, а Мецинович – 30 665 гласа.

Снимка iStock

Втори тур ще има и в скопските общини Карпош, Център, Аеродром и Шуто Оризари. В Карпош битката ще е между настоящия кмет Стевче Якимовски и кандидата на управляващата коалиция Сотир Лукровски.

В Аеродром – между Деян Митески (ВМРО-ДПМНЕ) и Александър Траяновски (СДСМ), а в Център – между Мирослав Лабудович (ЗНАМ) и Горан Герасимовски (СДСМ).

В Шуто Оризари ще се състезават Ерджан Демир (ВМРО-ДПМНЕ) и Курто Дудуш от Уния на ромите, като едновременно с това ще има повторно гласуване за общински съветници на три избирателни секции.

Ниска избирателна активност

Избирателите ще гласуват и в други общини в страната, включително Боговине, Брвеница, Валандово, Виница, Дебър, Дебърца, Демир Капия, Кичево, Конче, Кочани, Крушево, Куманово, Лозово, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Неготино, Пробищип, Ранковце, Росоман, Струга, Студеничани, Тетово, Чешиново-Облешево и Чучер Сандево.

В четири общини – Гостивар, Врапчиште, Център Жупа и Маврово-Ростуше – ще бъдат проведени нови избори, след като в първия тур не беше достигнат необходимият праг на избирателна активност от една трета. Новите процедури ще започнат след обявяването на окончателните резултати от втория тур.

