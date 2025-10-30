Войната в Украйна:

Втори, решаващ тур на местните избори: Северна Македония се готви

30 октомври 2025, 10:34 часа 232 прочитания 0 коментара
В Северна Македония предстои решаващ втори тур на вота за местната власт. В неделя, 2 ноември, избирателите ще се върнат пред урните, за да изберат кметове на 32 общини и на столицата Скопие. В една община ще има повторно гласуване, а в четири – нов изборен процес след неуспешен първи тур. Държавната избирателна комисия (ДИК) съобщи, че от печатницата в Битоля тази сутрин е започнало разпространението на 1 013 357 бюлетини за втория тур на местните избори 2025. В събота, 1 ноември, ще гласуват болните и трудноподвижните граждани, затворниците и лицата под домашен арест, чиито заявления са били приети от общинските избирателни комисии.

Според данни на ДИК изборите ще бъдат проследени от 1 569 наблюдатели, от които 904 местни и 651 международни, а за отразяване са акредитирани 14 чуждестранни журналисти.

Битката за столицата

В град Скопие право на глас имат 474 394 избиратели, които ще избират между Орце Георгиевски, подкрепен от ВМРО-ДПМНЕ и коалицията, и Амар Мецинович от партия Левица. В първия тур Георгиевски спечели 91 663 гласа, а Мецинович – 30 665 гласа.

Снимка iStock

Втори тур ще има и в скопските общини Карпош, Център, Аеродром и Шуто Оризари. В Карпош битката ще е между настоящия кмет Стевче Якимовски и кандидата на управляващата коалиция Сотир Лукровски.

В Аеродром – между Деян Митески (ВМРО-ДПМНЕ) и Александър Траяновски (СДСМ), а в Център – между Мирослав Лабудович (ЗНАМ) и Горан Герасимовски (СДСМ).

В Шуто Оризари ще се състезават Ерджан Демир (ВМРО-ДПМНЕ) и Курто Дудуш от Уния на ромите, като едновременно с това ще има повторно гласуване за общински съветници на три избирателни секции.

Ниска избирателна активност

Избирателите ще гласуват и в други общини в страната, включително Боговине, Брвеница, Валандово, Виница, Дебър, Дебърца, Демир Капия, Кичево, Конче, Кочани, Крушево, Куманово, Лозово, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Неготино, Пробищип, Ранковце, Росоман, Струга, Студеничани, Тетово, Чешиново-Облешево и Чучер Сандево.

В четири общини – Гостивар, Врапчиште, Център Жупа и Маврово-Ростуше – ще бъдат проведени нови избори, след като в първия тур не беше достигнат необходимият праг на избирателна активност от една трета. Новите процедури ще започнат след обявяването на окончателните резултати от втория тур.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
балотажи македонски местни избори втори тур Република Северна Македония
