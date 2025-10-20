Местните избори в РСМ: Мицкоски празнува, СДСМ със сигнали за злоупотреби

Предизборната нощ в Република Северна Македония след местните избори премина така: от партията на премиера Християн Мицкоски празнуваха победата си, като дори я нарекоха историческа, докато от опозиционната СДСМ представиха списък със злоупотреби на изборите. ВМРО - ДПМНЕ, позовавайки се на данни от аналитичния си център, обяви, че са избрани кметове в Охрид, Щип, Радовиш, Сопище, Ресен, Свети Николе, и че огромна победа в Струмица е на прага, предаде македонския филиал на "Дойче веле".

Празник във ВМРО-ДПМНЕ

Членове на партията се събират пред централата на партията, за да отпразнуват изборната победа.

Преди това вицепрезидентът на партията Тимчо Муцунски оцени, че са на прага на голяма победа. "Днес имахме мирни и успешни избори, които отговарят на най-високите стандарти на демократичен избирателен процес". Той нарече победата празник на волята на гражданите и ясно послание към всички, които влачат страната надолу, в липса на идеи, без концепция и без визия. ОЩЕ: Първи резултати: Убедителна победа на ВМРО-ДПМНЕ на местните избори в Северна Македония

Албанската коалицията ВЛЕН също празнува. Техните поддръжници се събраха на площад „Скендербег“ в центъра на Скопие, за да отпразнуват победата си на местните избори.

СДСМ със сигнали за злоупотреби

Опозиционните СДСМ обявиха, че водят и очакват победа в Център, Крива Паланка, Пробищип, Чучер Сандево, Чешиново-Облешево, Кривогастани и Богданци. „Оспорвана е битка в Неготино, Валандово, Македонска Каменица, Ранковце и Лозово. Водим и в Дойран, но най-вероятно ще има втори тур“, каза Александър Саша Димитриевич, генерален секретар на СДСМ.

От партията посочиха, че са установили множество нарушения на изборния процес, злоупотреба с избирателния списък, опити за подкуп, изнудване и заплахи, нарушаване на изборната мълчаливост, провеждане на кампания, както и нередности по време на самото гласуване. СДСМ поиска от ДИК и компетентните институции да реагират на подобни изборни нередности, а правният екип на партията обяви подходящи становища за всички установени нередности. ОЩЕ: Мъртвец е кандидат за общински съветник в Скопие

Македонската прокуратура: Мирни избори с изолирани случаи на подкуп

На пресконференция прокуратурата предварително оцени, че изборите са преминали в мирна атмосфера, с изолирани случаи на подкуп и фотографиране на бюлетини.