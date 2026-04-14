Вучич: Европейски политически кръгове ме сложиха в списък за разстрел (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че европейските политически кръгове са го поставили в „списък за разстрел“, твърдейки, че причината за това е политиката му на свобода на словото, мнението и действието. Думите му идват на фона на загубата на унгарския премиер Виктор Орбан и победата на Петер Мадяр в Унгария. В този контекст той направи паралел с Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо, посочвайки, че те са били обект на подобни нападки, предаде македонската медия Скопје1.мк.

Според Вучич, обща характеристика на тримата лидери е тяхната отдаденост на националните интереси и, както той каза, "любовта към собствените им страни".

Според него именно такъв подход предизвиква негативни реакции сред някои европейски политически играчи.

"Сърбия е остров на свободата"

Сръбският президент добави, че страната е „остров на свободата" и изрази гордост от подобна позиция, като подчерта, че няма да позволи външен натиск да промени тази посока. Той заяви още, че Сърбия ще продължи да изгражда отношения със съседите си, включително Унгария, но без да приема никакви унижения. Вучич се обърна и към опитите за политическо организиране на опонентите си на международно ниво, като оцени, че те не са срещнали значителен отзвук. Според него това показва ограниченото въздействие на тези инициативи извън страната.