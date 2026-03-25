Вучич: Краят на света е започнал през 1999 г. (ВИДЕО)

"Ако светът бъде унищожен - няма да има съмнение, че краят е започнал на 24 март 1999 г.", каза сръбският президент Александър Вучич по повод 27-ата годишнина от бомбардировките над Югославия, предаде македонската медия "Макфакс". Вучич участва в отбелязването на 27-ата годишнина от бомбардировките на НАТО над Социалистическа Република Югославия във Враня. Там той заяви, че всяка война, която се води в момента в света, "както и всяко насилие и анулиране на принципи и закони, не е започнало вчера, а с атаката на 24 март 1999 г."., допълва хърватската медия "Индекс".

Сръбският президент твърди, че това е денят, в който "международното право и ред, истината и справедливостта са приключили", съобщава Анадолската агенция.

Вучич обяснява войните днес с бомбардировките на Югославия

"И ако някой попита днес защо се нарушава международното право, единственият правилен, единственият правилен отговор е заради разрешението, което беше издадено за това на 24 март 1999 г.“, каза Вучич на платформата пред галерията на Националния музей във Враня, предаде Танюг. ОЩЕ: Вучич сравни ударите срещу Иран с бомбардировките над Югославия през 1999 г.