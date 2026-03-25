Вучич: Краят на света е започнал през 1999 г. (ВИДЕО)

25 март 2026, 10:00 часа 375 прочитания 0 коментара

"Ако светът бъде унищожен - няма да има съмнение, че краят е започнал на 24 март 1999 г.", каза сръбският президент Александър Вучич по повод 27-ата годишнина от бомбардировките над Югославия, предаде македонската медия "Макфакс". Вучич участва в отбелязването на 27-ата годишнина от бомбардировките на НАТО над Социалистическа Република Югославия във Враня. Там той заяви, че всяка война, която се води в момента в света, "както и всяко насилие и анулиране на принципи и закони, не е започнало вчера, а с атаката на 24 март 1999 г."., допълва хърватската медия "Индекс".

Сръбският президент твърди, че това е денят, в който "международното право и ред, истината и справедливостта са приключили", съобщава Анадолската агенция. 

Вучич обяснява войните днес с бомбардировките на Югославия

Той продължава, че всяка война, която продължава в света, всяко насилие днес, анулирането на принципи и закони днес -  не е започнало вчера, а на 24 март 1999 г.

"И ако някой попита днес защо се нарушава международното право, единственият правилен, единственият правилен отговор е заради разрешението, което беше издадено за това на 24 март 1999 г.", каза Вучич на платформата пред галерията на Националния музей във Враня, предаде Танюг.

Деница Китанова Отговорен редактор
Югославия Сърбия бомбардировки краят на света Александър Вучич
