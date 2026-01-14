Спорт:

Вучич: Вече знам кой ще бъде партньор на НИС

14 януари 2026, 16:19 часа 163 прочитания 0 коментара
Сръбският президент Александър Вучич се срещна с президента на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед ал-Нахаян в Абу Даби и след разговора той заяви, че вече знае кой ще бъде партньорът на Сръбската петролна индустрия (НИС), но че не може да го обяви сега, предаде Радио и телевизия на Сърбия. „Разбира се, говорихме и за Сръбската петролна индустрия. Обсъдихме всички тези въпроси и аз изслушах и разбрах съветите на президента на Емирствата, включително относно запазването на мира и стабилността, колко е важно това“, каза Вучич пред репортери след срещата.

На въпроса дали Сърбия е по-близо до нов партньор за НИС след този разговор с шейх бин Зайед, Вучич каза: „Вече знам това. Знам отговора. Не е въпросът дали аз съм по-близо, а дали те са по-близо. Знам отговора на този въпрос, но не мога да го кажа, преди да изпратят своите договорни условия, обвързващи съществени елементи на бъдещото споразумение на OFAC".

Може да е повече от един партньор

Той се надява Унгария и ОАЕ да участват в придобиването на руския дял в сръбската петролна индустрия. Вчера Вучич съобщи, че е разговарял с представители на MOL в Белград и е попитал кой е по-близо до поемане на руския дял в NIS - унгарците или Абу Даби - и че обсъжда това и с шейх Мохамед бин Зайед, и отговори: „Или може би и двамата, ще видим“.

Сърбия говори за малки ядрени реактори с Абу Даби

Вучич заяви на панела „Партньорство и сътрудничество в областта на енергетиката“, че Сърбия е започнала разговори в Абу Даби и за изграждането на малки модулни ядрени реактори (SMR) и подчерта, че в бъдеще ще си сътрудничи повече с ОАЕ в тази област. ОЩЕ: Вучич начерта график за продажба на руския дял на НИС

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Сърбия Александър Вучич Обединени арабски емирства НИС
