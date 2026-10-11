За първи път след пандемията: Гръцките хотели поевтиняха

Цените на хотелите в Гърция са спаднали през август, сочат данни на Института за изследвания и прогнози в туризма, пише ekathimerini. Това се случва за пръв път от пандемията насам.

Цената на двойна стая е била средно 209 евро, докато през август миналата година е достигнала 217 евро, а средната цена на всички стаи е паднала до 178 евро от 194 евро миналата година.

Спадът може да е малък и идва след постепенните увеличения в предишни години, но се случи в пика на сезона и въпреки че заетостта остана на нивата от миналата година, предаде Фокус.

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Най-силен натиск е регистриран върху петзвездните хотели, а основната причина са резервациите в последния момент поради несигурността на войната.