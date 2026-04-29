Заради цената на тока: ЕС предупреди държава от Балканите

Европейската комисия предупеждава Хърватия, Полша и Португалия, като ги моли настоятелно да транспонират правилата на ЕС, подобрявайки модела на пазара на електроенергия, предаде хърватската медия "Индекс". Трите държави не са транспонирали новите правила относно структурата на пазара на електроенергия в ЕС в националното си законодателство. Тези правила целят да направят цените на електроенергията за потребителите по-стабилни и по-малко зависими от цената на изкопаемите горива.

Трите държави членки разполагат с два месеца, за да отговорят и да предприемат необходимите мерки. В противен случай Комисията може да реши да отнесе делата до Съда на Европейския съюз с искания за финансови санкции.

Реформираният дизайн на пазара на електроенергия

Реформираният дизайн на пазара на електроенергия осигурява и по-добра защита за потребителите, както по отношение на по-широкия избор при подписване на договори, така и в случай на прекъсване на електрозахранването. Държавите членки трябваше да уведомят за транспонирането на Директивата от 2024 г. до 17 януари 2025 г., с изключение на разпоредбите относно свободния избор на доставчик и споделянето на енергия, за които имат срок до 17 юли 2026 г.

Процедури срещу Хърватия и Гърция

Европейската комисия започна производства срещу Хърватия и Гърция, призовавайки ги да транспонират правилно правилата на ЕС относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми лица. И двете държави разполагат с два месеца, за да отговорят и да отстранят недостатъците, посочени от Комисията. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да издаде мотивирано становище.