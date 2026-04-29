Заради двойната стрелба: Стачка на държавните служители в Гърция

Държавни служители стачкуват в сряда с искане за по-добри мерки за сигурност на работното място, предаде гръцкото издание Kathimerini. Протестът идва ден след като 89-годишен мъж простреля и леко рани петима държавни служители при две последователни атаки в центъра на Атина. Стачката е на работещи в съдилищата и службите за социално осигуряване - местата, където именно възрастният мъж откри огън във вчерашния ден.

Протестът на съдилищата

Съдебните служители стачкуват от 9 до 11 часа сутринта. Техният синдикат ODYE обвини правителството, че не е осигурило адекватна сигурност в съдебните сгради в цялата страна и призова за спешни действия.

„Повечето съдилища в страната са буквално незащитени срещу всякакъв вид злонамерено поведение, а служителите, работещи там, са в постоянна опасност по време на изпълнение на служебните си задължения“, се казва в изявление на ODYE.

„Когато подобни инциденти се случват в Атина, където уж поради големия брой хора, влизащи в съдилищата, сигурността трябва да бъде засилена, каква опасност може да изправи останалите съдебни служби на страната?“, добави ODYE.

Адвокатските асоциации също изразиха тревога от последиците от стрелбите във вторник, настоявайки за подобряване на сигурността в съдилищата в цялата страна.

Социалните служби с 24-часова стачка

Служители на държавния фонд за социално осигуряване EFKA свикаха 24-часова стачка и протест пред Министерството на труда в Атина по обяд.Синдикатът EFKA заяви, че стрелбата във вторник в съдебна палата в Амбелокипи и офис на EFKA в Керамикос отразява „нашето ежедневие, тъй като обслужваме обществеността в силно недокомплектовани офиси, където ежедневно се изразява народно недоволство".