Земетресение причини щети в Гърция (ВИДЕО)

Серия от земетресения причиниха щети в Гърция, съобщава гръцкото издание Kathimerini. Трусовете удариха остров Евия около обяд в неделя, като те бяха силно усетени в Атина и околните райони. Няма данни за пострадали хора. Според Геодинамичния институт, първият трус, регистриран в 12:58 ч. местно време, е бил с магнитуд 4,8. Той е бил плитък, на приблизителна дълбочина от около 5 километра.

Минути по-късно е регистрирано второ, по-силно земетресение с магнитуд 5,2, с епицентър, разположен на около 2 км източно-югоизточно от Прокопи, също на дълбочина приблизително 5 километра.

Щети по къщите

Много къщи в Прокопи, северна Евия, и Дафнуса, централна Евия, са претърпели щети, както и пътната мрежа на острова поради свлачища, каза кметът на Мантуди-Агия Анна Йоргос Цапурниотис пред Kathimerini.

Властите продължават да оценяват щетите и да наблюдават сеизмичната активност в района.

Последния трус в Гърция

Припомняме, че в края на май умерено силно земетресение разтърси егейския гръцки остров Хидра преди зазоряване. По предварителни данни трусът беше с магнитуд 3,4 по скалата на Рихтер. Атинският геодинамичен институт съобщи, че подводното земетресение е станало на 5,5 километра северозападно от Хидра, между острова и североизточния Пелопонес, на дълбочина 14,8 километра. За щастие нямаше съобщения за щети или пострадали. ОЩЕ: Земетресение разтърси остров в Егейско море