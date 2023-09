ЛеБрон, Кевин Дюрант и Стеф Къри: САЩ стяга мощна селекция за Париж 2024

Според източник, близък до тима, 38-годишната жива легенда се е нагърбила със задачата да привлече в състава всички най-големи имена. ЛеБрон вече е получил положителен отговор от крилото на Финикс Сънс Кевин Дюрант, играчите на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри и Дреймонд Грийн, крилото на Бостън Селтикс Джейсън Тейтъм, както и от съотборника си в Лос Анджелис Лейкърс Антъни Дейвис, съобщава специализираното издание The Athletic.

BREAKING: LeBron James plans to commit to Team U.S.A. next summer along with Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum and Draymond Green, per @ShamsCharania



“Separately, Phoenix’s Devin Booker, Portland’s Damian Lillard, Sacramento’s De’Aaron Fox and Dallas’… pic.twitter.com/FJ3fHVZuVY