Ужас в НБА: Фен почина по време на мач на Везенков

В края на първата четвърт на срещата на привърженика му е призляло на трибуните и той е припаднал. На място веднага са пристигнали медицински екипи, които са му оказали спешна помощ. За съжаление лекарите не са успели са спасят привърженика и той е починал.

Sad news as a fan has passed away at tonight’s Kings game.



From the Kings:



“During the first quarter of the Kings vs. Pelicans game, a guest had a medical emergency. EMS immediately responded and administered CPR. Tragically, these efforts were unsuccessful and the guest…