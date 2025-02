Везенков записа името си със златни букви в историята на Олимпиакос

Суперзвездата на българския баскетбол Александър Везенков записа поредното уникално постижение в своята кариера. Родното крило бе определен за „Най-полезния играч“ в Евролигата за месец януари. Това е четвъртото подобно отличие за Саша след тези през февруари 2022-ра, ноември 2023-та и февруари 2024-та. По този начин той стана единственият баскетболист в историята на Олимпиакос, който има толкова много месечни призове в най-комерсиалния турнир.

До момента Везенков делеше първото място в своеобразната класация с легендата на Олимпиакос Василис Спанулис. Гръцкият баскетболист спечели три месечни награди за „Най-полезен играч“ в Евролигата. Той взе отличията през февруари 2012-та, ноември 2013-та и октомври 2014-та. Сега обаче Спанулис бе задминат от българския национал, който се превръща в един от най-добрите състезатели в историята на гранда от Пирея.

Sasha Vezenkov from @Olympiacos_BC is the January MVP🏆



24.3 PTS I 6.5 REB averaged in 6 games this past month!



