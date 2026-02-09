2026 година, а МВР още не може да опази футболно дерби - голям мач ще се играе по никое време

Годината е 2026-та, а МВР все още не може да се погрижи за сигурността на футболно дерби, което да се играе по тъмно. Това може да се заключи от последното решение на Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз, с което дербито на Пловдив между Локомотив и Пловдив от 1/4-финалите за Купата на България бе преместено да се играе по никое време - в 15:30 часа в работен ден (четвъртък, 12 февруари).

Футболно дерби в България - само по светло!

От Спортно-техническата комисия съобщиха, че по искане на Главна дирекция национална полиция при МВР е взето решение срещата да бъде изместена за по-ранен час. Първоначално мачът трябваше да се състои в 18:00 часа, но явно от мерки за сигурност от МВР са решили да поискат двубоят да се играе по-рано. А това е пореден такъв случай, в който голямо дерби в българския футбол трябва да се играе в по-ранен час.

Още: Левски отнесе солена глоба след грозните сцени от мача с Лудогорец

Ето и съобщението на Спортно-техническата комисия към БФС:

"По искане на Главна дирекция национална полиция при МВР, срещата от 1/4 финалите на купа България между отборите на ПФК Локомотив 1926 Пд и ПФК Ботев Пд, ще се играе по програма на 12.02.2026 година от 15.30 часа, вместо от 18.00 часа."

Още: Домусчиев обяви война на Гонзо! Нова калъфка за Левски и балон в ЦСКА?! | Точно попадение (ВИДЕО)