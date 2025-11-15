Александър Димитров: Набираме смелост – трябват ни увереност и самочувствие!

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Александър Димитров коментира поражението на представителния ни тим от Турция. Младият специалист бе категоричен, че „лъвовете“ набират смелост, но и е необходима увереност и самочувствие. Наставникът на представителния тим допълни, че е доволен от себераздаването на играчите по време на мача с югоизточните ни съседи.

Димитров също така изрази задоволството си от отношението на футболистите по време на двубоя с Турция. Наставникът на България допълни, че много му е харесал характера, който родните играчи са показали.

"Хареса ми дисциплината и отношението"

„Хареса ми отношението на играчите, себераздаването на играчите. На моменти ми хареса играта в нападение, но трябва още много да работим във фаза атака. Хареса ми дисциплината и отношението и спазването на задачите в защита. Хареса ми характера на отбора, поздравявам играчите и им благодаря за начина, по който изиграхме мача. За съжаление не успяхме да вземем точка. Тази дузпа, не съм я гледал, но когато в един момент се даде такава спорна ситуация на по-класния отбор, везните натежават“.

„Набираме смелост, трябва да набираме увереност, самочувствие. Някои неща ни влияят отрицателно. При всички положения трябва да излезем с положителен резултат. Тогава ще имат играчите по-голямо самочувствие и увереност. Днес дадоха всичко от себе си. Към целия отбор съм доволен от работата, която свършиха момчетата. Не искам да ги деля по единици“.

„Малшанс и при гредата на Русев, при автогола на Чернев. Това е прокоба, която тегне над този отбор. Тя не е от днес и от вчера. Има закономерности, които си ги знам. Такава е ситуацията. Не мога да кажа този и този е бил по-добър, всички изиграха мача на максимума. След като аз съм на тази позиция е ясно, че ще има атаки и критики. Нека критиките са към мен, аз съм готов да платя цената за това нещо, но играчите да бъдат оставени на мира“, обясни Александър Димитров.

ОЩЕ: Нищо ново под слънцето: България опита, но отстъпи пред Турция и продължи пропадането