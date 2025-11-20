Бивш треньор на ЦСКА: Наситих се на некадърност – време е за правилни решения!

Един от бившите треньори на ЦСКА разкритикува ръководството на клуба за някои от решенията, които бяха взети от шефовете в последната година. Става въпрос за юношата на „армейците“ Александър Станков, който на два пъти в своята кариера бе начело на българския гранд. Той говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че се е наситил на некадърност и е време в ЦСКА да започнат да взимат правилни решения.

Сашо Станков допълни, че ръководството на ЦСКА трябва да подкрепи треньора Христо Янев като през зимния трансферен прозорец вземе качествени футболисти. Той също така сподели, че „червените“ могат да се борят за място в първата четворка на родното първенство – в момента „армейците“ заемат шестата позиция в подреждането.

„Ръководството трябва да подкрепи Христо Янев“

„Христо Янев в момента извлича повече от максимума от отбора. Забелязвам вдигане на духа със сигурност, но игрово има още какво да се желае и той го знае. Със сигурност селекцията зимата ще е много важна, има много неща, които трябва да търпят ремонт в ЦСКА, както и за баланс в състава, така и за работата на определени хора там, които по мое мнение, казвал съм го и друг път, все още не виждам тяхната експертиза дали е на нивото на такъв голям клуб".

„Ръководството трябва да подкрепи Христо Янев през зимата с подходящите футболисти. ЦСКА може да се бори за четворката – защо не. Но знаете ли, вече се наситих на некадърност от страна на ЦСКА, време е за правилни решения, все пак доста хора работят там и е редно да оправдаят големите си възнаграждения с постижения заради многобройната фенска маса, която вече изстрада много. Както много пъти съм казвал – от домакина, през треньора, до най-висшите звена в отбора, в ЦCKA трябва да работят хора, които знаят какво означава този отбор за феновете и държавата като цяло“, каза Александър Станков.

