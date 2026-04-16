Близък до Спартак Москва разкри – чака ли ЦСКА мултимилионна оферта за Фьодор Лапоухов

16 април 2026, 15:25 часа 327 прочитания 0 коментара

От Спартак Москва отрекоха спекулациите, според които клубът проявява интерес към вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов. Приближен до руския гранд споделя, че няма нищо вярно в тези информации.

Руският гранд има достатъчно играчи на неговия пост

„Няма как да става и въпрос за привличането на Лапоухов. Ние имаме играчи на тази позиция и целите ни са коренно различни на трансферния пазар. Не мисля, че дори в клуба е ставало въпрос за привличането на Лапоухов. Друг е въпросът дали някой се опитва да го предложи на Спартак по този начин“, коментираха от московския клуб.

Фьодор Лапоухов ЦСКА

През последните седмици името на Лапоухов усилено бе спрягано за трансфер в Спартак, но до такъв явно няма да се стигне.

ОЩЕ: Лудогорец се подигра с труда на ЦСКА! А Левски ще стане шампион без спечелено дерби...

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
