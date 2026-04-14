Ботев намери цаката на терена в Добрич! Играч на ЦСКА рита трудовата книжка на бивш треньор на Левски (резултати)

Отборът на Ботев Пловдив намери цаката на терена в Добрич и успя да победи Добруджа с 3:0 като гост в среща от 30-ия кръг на Първа лига. Хората на Ясен Петров, които преди дни спряха лидера Левски у дома, този път допуснаха загуба на свой терен. Никола Солдо, Педро Игор и Франклин Маскоти отбелязаха головете за "канарчетата", като и трите попадения паднаха през втората част.

Ботев Пловдив победи Добруджа като гост

Ботев Пловдив, който в миналия кръг не успя да победи Локомотив Пловдив на "Колежа" след равенство 1:1, сега успя да вземе задължителните три точки при визитата си в Добрич. Първото полувреме премина без попадения, но през втората част "канарчетата" вкараха три безответни гола и временно се изкачиха до осмото място, давайки си шанс да завършат във втората четворка на редовния сезон.

Крайното класиране на Ботев обаче ще се реши от Славия, който е девети - на две точки зад "жълто-черните". Столичният тим гостува на Монтана в четвъртък, като при победа ще се върне в топ 8. Добруджа пък остава на 12-то място с 26 точки и ще продължи да се бори за оцеляването си в елита на българския футбол.

Ботев Враца с късен обрат срещу Локо София

Иначе по-рано през деня Ботев Враца победи Локомотив София с 3:2 като домакин, след като преотстъпеният от ЦСКА Йоан Борносузов отбеляза много късен гол, за да накаже тима на Станислав Генчев. Бившият треньор на Левски продължава да не убеждава ръководството, че е правилният човек за треньорския пост, като не е изключено да се стигне до треньорска рокада в "Надежда".

Кауе Карузо и Спас Делев отбелязаха две ранни попадения в мача, но в добавеното време Даниел Генов върна едно попадение за Ботев. В 89-ата минута Нтело успя да изравни за врачани, а в добавеното време Борносузов направи пълен обрат. В класирането Ботев Враца е 10-ти с 38 точки - с пункт пред 11-тия Локо София.

