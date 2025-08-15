Ботев Пловдив няма спирка с трансферите! Нападател се насочва към Русия

Ръководството на Ботев Пловдив продължава с входящите и изходящите трансфери. След куп сделки към и от "Колежа" "канарчетата" готвят поредна такава. Руският Криля Советов проявява сериозен интерес към централния нападател на "жълто-черните" Алекса Мараш. Медиите в страната съобщиха, че 21-годишният черногорец е първият избор за клуба от Самара за върха на атаката. Изглежда логично Мараш да се раздели с пловдивчани заради богатия избор на Николай Киров на този пост.

Руснаци искат Алекса Мараш

През лятото в Ботев пристигнаха Стивън Петков, Димитър Митков и Таилсон, а Мараш не получава много минути. Черногорецът може да се превърне в поредния продаден чужденец на "канарчетата" след трансфера на Самуел Акере във Видзев Лодз, Ехидже Укаки в Шефилд Юнайтед и Ханс Кристиан Бернат в Карлсруе. Очаква се "жълто-черните" да осъществят още една изходяща сделка. Става въпрос за левия защитник Константинос Балоянис. Гръцкият бранител е обект на чужди клубове и до края на трансферния прозорец има голяма вероятност да бъде продаден, предава "Тема Спорт".

Ботев бе много активен и при входящите сделки, като на „Колежа“ пристигнаха 13 нови играчи – Тодор Неделев, Християн Славков, Таилсон, Даниел Наумов, Николай Пранджев, Стивън Петков, Димитър Митков, Емил Мартинов, Енрике Жоку, Габриел Нога, Никола Солдо, Енок Куатенг и Симеон Петров. Последният бе привлечен преди дни и ще бъде на разположение на Киров за двубоя с Берое в събота.

