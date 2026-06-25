Любо Пенев дебютира начело на Локомотив София срещу шампиона на Косово

Локомотив София ще изиграе първата си контролна среща от лятната подготовка в Банско в петък, а противник в нея ще бъде косовският шампион Дрита. Това съобщи официално ръководството на столичните „железничари“. Именно това ще бъде първият двубой на новия треньор на „червено-черните“ Любослав Пенев начело на тима.

Мачът между Локомотив София и Дрита е утре

„Има промяна на съперника: ще се изправим срещу шампиона на Косово - „Дрита“. Проверката ще започне в 18 часа на терените на „Evima Sport“ в Банско“, съобщиха от Локомотив в своята официална страница.

Столичани трябваше да се изправят срещу друг косовски отбор – Балкани, но съперникът беше променен само ден преди проверката.

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