Реал Мадрид прецака един от своите, за да вземе трансферна цел на Барселона

Както вече е известно, Реал Мадрид се възползва от откупната клауза, която заложи в договора на Нико Пас с Комо, за да го вземе обратно. А от това дали италианският клуб ще си върне младата звезда, зависи дали "белите" ще привлекат още едно голямо име в защитата - Алесандро Бастони от Интер. В момента Реал Мадрид иска 60 милиона евро на Комо за услугите на Пас, като с евентуално получените пари за аржентинеца, възнамерява да закупи Бастони. Барселона също имаше интерес към защитника, но преговорите пропаднаха.

Реал Мадрид трябва да продаде Нико Пас, за да вземе Бастони

Комо купи Нико Пас от Реал Мадрид през лятото на 2024 г. за 6 милиона евро, като тогава "белите" заложиха клауза в договора му, че могат да си го върнат срещу 9 милиона евро. Сега "кралете" се възползваха от възможността, като дават срок на Комо до края на тази седмица да купят отново Пас, този път за 60 милиона евро. Ако това се случи, италианският отбор отново ще разполага със звездата си, като ще бъде много по-уверен в Шампионската лига. Ако ли не, Реал Мадрид отново ще приема оферти за аржентинеца, но на много по-висока цена. Интер, който държи правата на Бастони, също е заинтересован от Нико Пас.

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Реал Мадрид може да прецака Нико Пас

Лошата новина за Нико Пас в случая е, че ако никой клуб не поиска да го купи, той ще остане в Реал Мадрид с неясна роля. Младият аржентинец играе най-дорбе зад нападателя, но на тази позиция в Реал Мадрид има големи звезди, с които трябва да се бори за място в отбора на Жозе Моуриньо - Джуд Белингам и Арда Гюлер. За "белите" няма да е фатално, ако не вземат Бастони, тъй като вече привлякоха Ибрахима Конате, а Антонио Рюдигер подписа нов договор. Отделно разполагат с Едер Милитао и Дийн Хаусен, които със сигурност ще останат в клуба през лятото.

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