Българска класика край Черно море и 5:4, но за Лудогорец: прогнози "В мишената" (ВИДЕО)

31 март 2026, 8:00 часа

След паузата за мачове на националните отбори, която, както всеки път, изглежда сякаш трае цяла вечност, е време да се завърнем към клубния футбол. Ще гледаме любимите си отбори и ще им стискаме палци. Но най-вълнуващите мачове няма как да минат без прогнози. В студиото на предаването "Точно попадение" спортните журналисти Бойко Димитров, Янко Станчев и Николай Илиев разгледаха най-интересните мачове от идната седмица и дадоха своите прогнози за точен резултат в сегмента "В мишената".

Българска класика край морето

Завръщането на клубния футбол ни носи и нови сблъсъци от родната Първа лига. До края на редовния сезон остават три кръга и за пръв път от години на върха на класирането е много интересно. В борбата за титлата Левски води на Лудогорец с 9 точки, а Черно море все още има шансове за влизане в топ 4, като разликата с ЦСКА е 6 пункта. Именно домакинството на "моряците" срещу Славия беше един от мачовете, които журналистите трябваше да прогнозират. Николай предсказа победа с 2:0, Бойко се присъедини към неговото мнение, но даде един гол на гостите - 2:1. Но Янко се разграничи. Той прогнозира равенство 0:0, а колегите му веднага определиха резултата като "българска класика край морето".

В мишената

Ще си го върне ли Лудогорец на ЦСКА 1948?

Другият мач, който влезе в програмата на "В мишената" беше домакинството на Лудогорец срещу ЦСКА 1948. Първият мач през сезона между двата отбора завърши при резултат 5:4 в полза на "червените". Този път Николай прогнозира същия резултат, но в полза на "орлите". Бойко и Янко останаха доста изненадани от смелостта му. Другите два мача от сегмента пренесоха журналистите в Испания и Англия. Атлетико Мадрид посреща Барселона в дерби от Ла Лига, а Манчестър Сити ще се изправи срещу Ливърпул в 1/4-финален сблъсък от ФА Къп.

Какви прогнози дадоха Бойко и Янко за дербито между Лудогорец и ЦСКА 1948? Атлетико Мадрид или Барселона ще загрее по-добре за Шампионска лига? И кой измежду Ман Сити и Ливърпул ще играе на Уембли? Прогнозите на Бойко, Янко и Николай за всички двубои можете да видите в последния епизод на "Точно попадение" в YouTube:

Николай Илиев Отговорен редактор
