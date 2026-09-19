Жалко! 21-годишен "лъв" не успя да класира България напред в Купа Дейвис след огромна драма

България остана на крачка от класиране за квалификациите на Световната група на Купа Дейвис. "Лъвовете" поведоха на два пъти в общия резултат, но отстъпиха с 2:3 от Дания. В последния решителен пети мач Илиян Радулов загуби с 0:2 (1:6, 4:6) от представителя на домакините Елмер Мьолер. Преди това Григор Димитров и родният дует Александър Донски и Пьотр Нестеров записаха победа съответно за 1:0 и 2:1, но Холгер Руне надделя над Радулов и Димитров в двете си срещи на сингъл. А с успеха си над 21-годишния българин Мьолер сложи край на българската мечта. През февруари "лъвовете" ще трябва да се борят в плейофите за оставане в Световната група I на Купа Дейвис.

В решаващия сблъсък: Илиян Радулов се бори с всички сили, но не успя да пречупи Мьолер

Радулов сервира първи и успя да вземе подаването си, въпреки че срещна сериозни трудности. За съжаление, той допусна пробив веднага след това. Българинът продължи да се бори с всички сили, но Мьолер успя да затвърди предимството си. След това опитният датчанин отново проби и поведе с 5:1. Радулов взе следващото си подаване, но след това не можа да се противопостави и загуби на нула при сервис на Мьолер.

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Изключително драматичен втори сет

Радулов спечели първите си две подавания, но Мьолер не изостана и поддържаше равенството. В четъртия гейм българинът проби своя съперник за първи път мача и поведе с 3:1. Датчанинът отговори моментално, връщайки брейка. Това по никакъв начин не разколеба 21-годишния българин, който стигна до нов пробив и 4:2, но Мьолер не отстъпи и отново пречупи Радулов на негов сервис. След като взе подаването си, датчанинът притисна родния тенисист до стената и успя да пробие в изключително дълъг и оспорван гейм. Радулов се бори да запази шансовете си в мача живи, но в крайна сметка загуби с 4:6.

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