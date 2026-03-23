Чужденец №1 в Първа лига: Битката с Левски ще е ожесточена – те имат качество, но ние никога не се предаваме

23 март 2026, 16:28 часа 286 прочитания 0 коментара
Сръбският полузащитник Петър Станич пристигна това лято в Лудогорец, но бързо показа качествата си. 24-годишният халф от Панчево отнесе конкуренцията в раздела „Най-добър чужденец“ в българското първенство по време на церемонията „Футболист на годината 2025“, като до момента има 43 мача, 14 гола и 11 асистенции във всички турнири.

Станич беше придружаван от родителите си, които преживяха много емоционално както церемонията, така и срещата на сина им с медиите.

„Наградата означава много, защото вложих много усилия и съм наистина щастлив да бъда номиниран, а също така и награден на такава церемония. Подобно признание е единствено и само мотивация да продължа напред“, започна Станич.

Лудогорец обаче изостава с 9 точки от Левски девет кръга преди края и след 14 поредни шампионски титли въпросителната дали разградчани ще успеят и този път се задава все по-често.

„Ще бъде много ожесточена битка, защото от една страна Левски има много качество, за да е там, на върха. Но пък от друга, ние никога не се предаваме. Така че имаме увереност, вярваме в себе си. Имаме пред нас плейофи и ще дадем всичко в тях. Така че ни предстоят още преки двубои в плейофите и изобщо голяма битка ни очаква“, обясни Станич.

Отличното му представяне в Разград му осигури и първа покана за националния отбор на Сърбия. Какво означава това за 24-годишния плеймейкър?

„Това е мечта не само за всеки футболист, но и за всеки човек, който практикува какъвто и да е спорт. Да представяш страната си на спортния терен е мечта, която се сбъдна за мене“, завърши играчът, който пристигна в България от Бачка Топола за 1,8 милиона евро.

Бойко Димитров
