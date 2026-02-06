Войната в Украйна:

ЦСКА – Арда: Кога и къде да гледаме първия мач на „армейците“ от пролетния дял на Първа лига?

06 февруари 2026, 9:35 часа 321 прочитания 0 коментара

ЦСКА посреща днес Арда Кърджали в двубой от 20-ия кръг на родната Първа лига. Мачът се явява първи за двата тима от пролетния дял на шампионата. Преди неговото изиграване „червените“ и родопчани се намират на коренно различни позиции във временното класиране. Отборът на Христо Янев заема петото място с 31 точки, докато Арда са 10-ти с 24 пункта в актива си. В първия мач между двата тима през есента родопчани се наложиха над "армейците" с минималното 1:0.

ЦСКА – Арда: Начален час и ТВ

В последната си контрола преди поднояването на първенството ЦСКА победи лидера във Втора лига Дунав Русе с 3:1. Попаденията за „армейците“ реализираха Бруно Жордао, Мохамед Брахими и Леандро Годой.

Арда също записа победа в последната си контрола преди рестарта на Първа лига. Тимът на Александър Тунчев се наложи с минималното 1:0 над узбекистанския Нефтчи Фаргона. Единственият гол в мача бе дело на Димитър Велковски.

В колко часа започва мачът между ЦСКА и Арда?

Двубоят между ЦСКА и Арда е втори в днешната програма на Първа лига. Срещата, която ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ в центъра на София, ще стартира в 17:45 часа.

Коя телевизия ще предава двубоя между ЦСКА и Арда?

Мачът между ЦСКА и Арда ще бъде предаван пряко по телевизията. Каналът, който ще излъчи срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

